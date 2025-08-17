CLB V.League chưa đá trận nào đã thay ngoại binh: Lấy tiền đạo giá gần 4 tỷ, từng vô địch ở châu Âu

Theo tìm hiểu, CLB Becamex TP.HCM vừa chiêu mộ tiền đạo Oduenyi Ugochukwu. Cầu thủ người Nigeria sẽ được đăng ký thay thế Carlos Martinez, ngoại binh trước đó được lựa chọn nhưng cuối cùng lại bị gạch tên ngay trước khi đội bóng bước vào mùa giải mới.

Oduenyi Ugochukwu có kinh nghiệm chơi bóng nửa năm tại V.League.

Oduenyi Ugochukwu sinh năm 1996, cao 1m93, từng có nhiều năm chơi bóng tại châu Phi, châu Âu và mới tới Việt Nam vào đầu năm nay. Tiền đạo này đầu quân cho CLB Quảng Nam vào tháng 2/2025, chơi 16 trận và ghi được 3 bàn thắng.

Trong quá khứ, Oduenyi Ugochukwu thuộc biên chế LASK, đội bóng nổi tiếng của Áo. Tuy nhiên anh không có cơ hội ra sân cho đội một mà đều được cho mượn tới các CLB hạng dưới. Chân sút người Nigeria từng cùng SV Ried vô địch giải hạng Nhất nước Áo mùa 2019/20, tuy nhiên lại chưa được ra sân tại giải VĐQG Áo lần nào.

Sau đó, anh chuyển tới thi đấu tại các giải VĐQG Ukraina, Kazakhstan, Serbia, Lithuania, chơi 1 trận tại vòng loại UEFA Conference League rồi đến Việt Nam vào đầu năm 2025.

Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Oduenyi Ugochukwu hiện được định giá 125.000 euro, tức hơn 3,8 tỷ đồng. Con số này khá thấp so với mặt bằng chung ngoại binh tại V.League. Tuy nhiên có lẽ sự thích nghi với môi trường V.League tốt hơn so với Carlos Martinez đã giúp Oduenyi Ugochukwu được lựa chọn.

Tiến Linh bất ngờ rời đi khiến Becamex TP.HCM phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Theo quy định của giải, các đội bóng được phép bổ sung, thay thế tối đa 5 cầu thủ (cả nội lẫn ngoại binh) trước vòng 3. Bởi vậy không loại trừ khả năng sẽ còn những sự xáo trộn lực lượng tiếp theo xảy ra, không chỉ với Becamex TP.HCM mà còn cả những đội bóng khác tại V.League.

Vào chiều nay (17/8), Becamex TP.HCM sẽ làm khách trên sân Pleiku của HAGL tại vòng 1 V.League 2025/26.