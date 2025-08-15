Vừa đá trận đầu, 2 ngôi sao V.League đã chấn thương, nguy cơ không kịp đấu "đại gia" Thái Lan

“Hiệp 2 Đình Trọng chấn thương, Quang Vinh cũng phải ra nghỉ vì vấn đề cá nhân. Tôi đang chờ bộ phận y tế làm việc để nắm được thông tin cụ thể. Tôi tung Văn Đô và Đình Bắc vào nhưng có lẽ họ cần thêm thời gian để thích nghi cho mùa giải mới. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để điều chỉnh lại mọi thứ sao cho hợp lý hơn”, HLV Polking cung cấp thông tin.

Quang Vinh rời sân ở giữa hiệp 2.

Vào tối 15/8, CLB CAHN đón tiếp Thể Công trên sân Hàng Đẫy trong trận mở màn V.League 2025/26. Sau khi hòa 1-1 ở 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà nỗ lực đang nỗ lực đẩy cao tốc độ ở hiệp 2 thì lại phải liên tiếp thay người do Đình Trọng và Cao Pendant Quang Vinh chấn thương.

Đây là tin không vui với HLV Polking bởi vào ngày 20/8 tới, CLB CAHN sẽ làm khách tại Thái Lan khi đấu BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á. Chiến lược gia người Brazil cũng tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà không thể giành trọn 3 điểm ở trận ra quân V.League. Ông chia sẻ:

“Trong hiệp 1, CLB CAHN tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được những bàn thắng cần có. Khi đối phương gia tăng áp lực trong hiệp 2, lợi thế không còn được duy trì cho chúng tôi nữa. Tuy nhiên ở hiệp 2, CLB CAHN vẫn có 2 cơ hội rõ rệt nhưng không tận dụng được. Cá nhân tôi cảm thấy tiếc nuối vì đội nhà hòa 1-1 và không thể giành được 3 điểm.

Sau đây toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để dự Cúp C1 Đông Nam Á. Về cơ bản những gì tôi xây dựng cho đội bóng vẫn sẽ được duy trì, bởi mọi thứ đang đi đúng hướng”.

Đoàn quân của HLV Polking tham dự 4 đấu trường ở mùa giải năm nay.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Velizar Popov của CLB Thể Công bày tỏ: “Tất cả trận mở màn đều khó khăn, dù cho đối thủ có là ai. Chưa đội nào đạt được phong độ 100% trong trận đầu tiên cả. Cần 2,3 vòng thì mọi thứ mới vào được quỹ đạo.

Phần lớn các đội bóng đều đang cảm thấy nặng nề sau quá trình tập huấn. Tuy nhiên Thể Công đã thể hiện hết sức trong trận đấu này. Vì thế tôi hài lòng với kết quả và tinh thần của các cầu thủ ngày hôm nay”.

Nói kỹ hơn về việc Thể Công sớm mở tỉ số chỉ sau 3 phút nhờ công của Lucao, rồi sau đó kiên cường chống đỡ trước sức ép của CLB CAHN để giữ tỉ số hòa 1-1, HLV Popov cho biết:

“Tôi không thể chia sẻ chi tiết, nhưng chiến thuật hôm nay tôi đề ra đã được các cầu thủ thực hiện tốt. Vẫn còn một số lỗi xảy ra, họ có thể làm tốt hơn, nhưng đó là một phần của bóng đá. Đến cuối cùng, kết quả hòa có lẽ là hợp lý với cả hai đội. Sự cạnh tranh trong trận đấu này cũng được thể hiện rõ. Tất nhiên tôi nhấn mạnh Thể Công có thể làm tốt hơn trong thời gian tới”.

Tân binh Lucao tỏa sáng ngay trận ra mắt Thể Công.

Chiến lược gia người Bulgaria kết lại: “Đầu hiệp 2, tôi tạo ra 2 sự thay đổi. Điều này cũng thể hiện lực lượng của Thể Công tốt hơn so với mùa trước. Tôi sẽ xoay tua, nhưng quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện rằng mình xứng đáng.

Tôi rất hài lòng với những tân binh. Họ cần thêm thời gian thích nghi, nhưng nhìn chung là chất lượng cầu thủ khiến tôi hài lòng. Vẫn còn những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, treo giò, nhưng nhìn chung Thể Công đã có chiều sâu lực lượng tốt hơn so với mùa trước”.