CLB V.League chiêu mộ Việt kiều châu Âu cao 1m81, từng ghi 3 bàn ở Cúp Quốc gia Pháp

Cầu thủ này từng có 15 lần ra sân tại Ligue 2 (giải hạng nhì Pháp) và chơi 4 trận tại Cúp Quốc gia Pháp.

Mới đây, CLB Stade Lavallois đã thông báo chia tay tiền đạo Việt kiều Aymeric Faurand-Tournaire. Đội bóng của Pháp tiết lộ, chân sút 2004 sẽ trở về Việt Nam khoác áo CLB Hà Nội.

Aymeric Faurand-Tournaire mang trong mình hai dòng máu Pháp – Việt Nam và hiện đang có quốc tịch Pháp. Anh sẽ thi đấu tại V.League 2026/27 theo diện cầu thủ Việt kiều.

Chân sút này bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2022, chinh chiến tại nhiều giải đấu hạng dưới của Pháp. Mùa giải 2025/26 vừa qua, Aymeric Faurand-Tournaire chơi 9 trận tại Ligue 2 và 3 trận tại Cúp Quốc gia Pháp, cùng với đó là 17 trận đấu ở hạng thấp hơn cho đội dự bị Stade Lavallois.

Đáng chú ý, tiền đạo 22 tuổi đã ghi được 3 bàn thắng trong 3 lần ra sân ở Cúp Quốc gia Pháp. Tính rộng hơn, anh có được tổng cộng 9 bàn và 1 kiến tạo ở mùa giải vừa qua.

Aymeric Faurand-Tournaire liệu có thể trở thành cầu thủ Việt kiều tiếp theo về nước, xin được quốc tịch và khoác áo tuyển Việt Nam? (Ảnh: Stade Lavallois)

Với chiều cao 1m81, Aymeric Faurand-Tournaire được kỳ vọng sẽ có thể tỏa sáng khi trở về Việt Nam. Cầu thủ này có thể chơi được ở vị trí trung phong, hộ công và tiền đạo cánh phải.

Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Aymeric Faurand-Tournaire hiện được định giá 100.000 euro, tương đương hơn 3 tỷ đồng. Đây vẫn là con số khá khiếm tốn so với mặt bằng chung ở V.League, tuy nhiên việc thực hiện bản hợp đồng này cho thấy CLB Hà Nội đang đặt nhiều kỳ vọng.

Theo tìm hiểu, hợp đồng của Aymeric Faurand-Tournaire với đội bóng Thủ đô có thời hạn đến hết tháng 6/2028.