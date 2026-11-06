CLB V.League chiêu mộ cựu tuyển thủ Hàn Quốc: Từng dự World Cup, là trợ lý cũ của HLV Kim Sang-sik

Đây sẽ là người được CLB Thanh Hóa đăng ký vào vị trí HLV trưởng. Trước đó, đội bóng được dẫn dắt bởi ông Mai Xuân Hợp.

Mới đây, CLB Thanh Hóa đã chính thức ký hợp đồng với HLV Kim Young Chul. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội bóng kể từ vòng 7 V.League vào cuối tuần này. Đây sẽ là trận đấu Thanh Hóa làm khách của Thể Công.

Ông Kim Young Chul từng làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại U23 Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Ông Kim Young Chul từng được HLV Kim Sang-sik mời về làm trợ lý cho U23 Việt Nam trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9/2025. Cả hai có khá nhiều điểm chung: cùng sinh năm 1976, chơi ở vị trí hậu vệ, cùng khoác áo Seongnam Ilhwa Chunma (1999 - 2008) và Gwangju Sangmu (2003-2004), và cùng khoác áo tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2006.

Sau khi giải nghệ vào năm 2011, ông Kim Young Chul chuyển sang công tác huấn luyện, làm việc tại các đội bóng chuyên nghiệp Hàn Quốc gồm Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul. Đồng thời, chiến lược gia này cũng dẫn dắt đội bóng trước Đại học Gangseo.

Ông Kim Young Chul (áo đỏ) theo kèm Thierry Henry trong trận đấu Hàn Quốc hòa Pháp 1-1 tại vòng bảng World Cup 2006. (Ảnh: Getty)

Trải qua 6 vòng đấu, CLB Thanh Hóa giành 8 điểm (thắng 2, hòa 2, thua 2), xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Dù vừa bổ nhiệm HLV trưởng Kim Young Chul, nhưng HLV tạm quyền trước đó là ông Mai Xuân Hợp vẫn được đội bóng giữ lại để tiếp tục hỗ trợ công việc chuyên môn.