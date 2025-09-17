CLB Việt Nam “đè bẹp” đối thủ Thái Lan, hưởng niềm vui lớn ở giải châu Á

Đối đầu đội bóng Thái Lan Ratchaburi ở lượt trận mở màn tại bảng F, AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á), CLB Nam Định ra sân với đội hình xuất phát gồm hầu hết là các ngoại binh.

Đây là trận đấu mà đại diện của Việt Nam đã chơi lấn lướt và đạt hiệu suất rất cao ở khả năng tấn công. Dù chỉ kiểm soát bóng 45% trong hiệp 1 và 51% trong hiệp 2 nhưng CLB Nam Định đã áp đảo về số pha dứt điểm, với tổng cộng 14 pha dứt điểm, trong đó 8 trúng đích so với 5 và 2 bên phía Ratchaburi.

Nam Định chiếm ưu thế ngay từ những phút đầu trận. Sau vài pha dứt điểm khá nguy hiểm, đội bóng thành Nam cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 35 nhờ pha phối hợp và dứt điểm đẳng cấp. Eid tạt bóng vào để Caio thực hiện được cú vô lê đánh bại thủ môn Ratchaburi.

Sau khi ghi bàn mở tỷ số, CLB nam Định chơi chậm lại để giữ thế trận an toàn. Trong khi đó, Ratchaburi nỗ lực dâng lên nhưng họ cũng không tạo được những pha phối hợp thực sự ăn ý dù cũng sở hữu nhiều ngoại binh.

Hàng công với những ngoại binh đã toả sáng mang về chiến thắng cho CLB Nam Định.

Dẫn bàn từ hiệp 1, CLB Nam Định bước vào hiệp đấu thứ hai với tâm lý tự tin và chơi rất chủ động. Đến phút 52, đội chủ sân Thiên Trường đã lần thứ hai trừng phạt đối thủ bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt, vẫn đến từ dấu ấn của các ngoại binh.

Lần này, đến lượt Percy Tau là người chuyền bóng, giúp Brenner thực hiện cú vô lê rất mạnh, không cho thủ môn Ratchaburi cơ hội cản phá.

Cơn mưa bàn thắng được tiếp diễn khi CLB Nam Định có bàn thứ 3 chỉ sau đó khoảng 5 phút. Từ pha phối hợp bóng bổng, Dijks tạt bóng từ cánh trái. Brenner đánh đầu cận thành tung lưới khung thành đối phương để hoàn tất cú đúp.

Hy vọng cho Ratchaburi được nhen nhóm khi họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 60. Lợi dụng pha bóng mà các hậu vệ Nam Định tỏ ra chủ quan, Tana chớp thời cơ để chọc thủng lưới đội chủ nhà.

Dù vậy, hy vọng của Ratchaburi cũng mau chóng bị dập tắt, bởi trong phần còn lại của trận đấu, CLB Nam Định vẫn nắm hoàn toàn sự chủ động về thế trận. Đội chủ nhà tạo thêm nhiều cơ hội, trong đó có 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong khi đó, Ratchaburi đẩy cao đội hình ở những phút cuối nhưng cũng không tạo được sự đột phá để có thể tìm thêm bàn gỡ.

CLB Nam Định có chiến thắng đầy thuyết phục.

Trận đấu khép lại với chiến thắng ấn tượng 3-1 cho CLB Nam Định. Đây là chiến thắng mang dấu ấn đến từ các ngoại binh. Kết quả này giúp đại diện của V.League cùng với Gamba Osaka, tạm nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở đấu trường cúp C2 châu Á (với cùng 3 điểm sau chiến thắng 3-1).

Tỷ số chung cuộc: CLB Nam Định 3-1 Ratchaburi

Đội hình xuất phát:

CLB Nam Định: Caique Santos, Lucas, Mitchell Dijks, Mota, Phạm Ba, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Brenner

Ratchaburi: Kampon, Gabriel, Khemdee, Corinus, Tana, Thanawat, Curran, Jakkaphan, Negueba, Srisuwan, Denilson