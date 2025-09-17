Báo Trung Quốc bất ngờ “minh oan” cho cầu thủ Việt Nam sau án cấm gây xôn xao dư luận

Ít ngày trước, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã ra thông báo cấm thi đấu với cầu thủ Đặng Thị Hồng. Quyết định này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế, đặc biệt là ở Thái Lan và Trung Quốc.

Trang New.QQ của Trung Quốc vừa đăng một bài viết nói về quyết định cấm Đặng Thị Hồng thi đấu. Theo hãng truyền thông của Trung Quốc, Đặng Thị Hồng không phải là người có lỗi trong vụ việc, và sẽ là bất công nếu VĐV này phải chịu làn sóng chỉ trích từ phía dư luận.

“Như chúng ta đã biết, Đặng Thị Hồng thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã bị cấm thi đấu quốc tế vô thời hạn và cấm thi đấu trong nước vĩnh viễn sau nghi ngờ về giới tính.

Tuy nhiên, theo lời khẳng định mới nhất từ một lãnh đạo môn bóng chuyền Việt Nam, Đặng Thị Hồng không vi phạm bất kỳ quy định nào, chỉ là luật lệ thay đổi.

Đặng Thị Hồng không sử dụng doping, không gian lận hay vi phạm bất kỳ quy định thi đấu nào khác. Lý do duy nhất khiến cô ấy bị loại là do Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB) đột ngột điều chỉnh quy định về điều kiện tham gia theo giới tính. Trước khi giải đấu bắt đầu (giải U21 quốc tế 2025), mọi thủ tục đều hợp pháp và tuân thủ. Nhưng giữa chừng giải đấu, FIVB đột nhiên thay đổi luật lệ và Đặng Thị Hồng bị loại khỏi cuộc thi dù cô ấy đã vượt qua các quy định trước đó” – New.QQ viết.

Truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự cảm thông với Đặng Thị Hồng.

Trang New.QQ cũng viết thêm: “Trong thể thao, vấn đề thường nằm ở nồng độ testosterone. Testosterone liên quan đến sức mạnh, tốc độ và sức bền, và nhiều tổ chức quốc tế cho rằng nồng độ testosterone cao mang lại lợi thế không công bằng cho các vận động viên nữ. Do đó, một số liên đoàn thể thao đã đặt ra 'mức testosterone tối đa', và nếu nồng độ vượt quá mức này, cần phải can thiệp bằng thuốc để thi đấu.

Những quy định này từ lâu đã gây tranh cãi. Một ngôi sao người Nam Phi từng bị buộc phải dùng thuốc do nồng độ testosterone quá cao, và vận động viên Ấn Độ cũng bị loại vì những lý do tương tự. Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức nhân quyền đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp này là phân biệt đối xử, thiếu cơ sở khoa học.

New.QQ tiếp tục bình luận: “Trước khi đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam lên đường tham dự Giải vô địch thế giới, tất cả hồ sơ đăng ký của Đặng Thị Hồng đều hợp lệ và xác thực. Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu, FIVB đột nhiên bổ sung yêu cầu xét nghiệm sinh học giới tính. Đây không phải lỗi của cô ấy, và cô ấy không nên phải gánh chịu hậu quả một mình”.

Trang tin của Trung Quốc cũng trích lại ý kiến của một người hâm mộ môn bóng chuyền: “Có thể cô ấy bị rối loạn testosterone sau này, hoặc mắc chứng DSD (rối loạn phát triển giới tính khác). Đây không phải lỗi của cô ấy.Thật sự rất tức giận khi thấy mọi người mắng mỏ cô ấy trên mạng”.

Về phía Đặng Thị Hồng, trước khi phải nhận những án cấm thi đấu, cô được coi là ngôi sao trẻ hàng đầu bóng chuyền Việt Nam. Tay đập sinh năm 2006 áp đảo ở các giải trẻ, dần ghi dấu ấn ở giải VĐQG trong màu áo LPB Ninh Bình và VietinBank, đồng thời là người có công lớn nhất đưa U21 Việt Nam lần đầu tiên được tham dự giải thế giới.

Được biết, sau khi bị cấm thi đấu chuyên nghiệp, Đặng Thị Hồng vẫn sẽ được VFV và CLB chủ quản tạo điều kiện theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, qua đó tiếp tục cống hiến cho bóng chuyền Việt Nam trong vai trò huấn luyện.