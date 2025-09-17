Tuyển Indonesia gửi thư phản đối lên FIFA sau diễn biến gây tranh cãi

Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ nước này (PSSI) vừa chính thức gửi thư phản đối lên FIFA liên quan đến việc chỉ định trọng tài điều khiển các trận đấu vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 10 này.

PSSI phản đối việc chỉ định trọng tài đến từ Kuwait, một quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của các trận đấu.

Vòng loại World Cup sắp tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tuyển Indonesia, nơi mà họ sẽ cạnh tranh với 2 đối thủ đều từ khu vực Trung Đông là Saudi Arabia và Iraq. PSSI cho rằng việc các trọng tài từ Trung Đông điều khiển các trận sắp tới, sẽ là thiếu công bằng với đội bóng xứ Vạn đảo.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã khẳng định rằng thư phản đối không chỉ được liên đoàn gửi lên FIFA mà còn đến cả AFC.

"Tổng thư ký đã gửi thư chính thức đến FIFA hôm qua, và tôi cũng sẽ gửi thư chính thức đến AFC về việc bổ nhiệm trọng tài hiện tại. Hóa ra trọng tài đó đến từ cùng một quốc gia trong khu vực, Kuwait" – chủ tịch Erick Thohir phát biểu ở buổi họp báo tại Sân vận động chính Gelora Bung Karno ở Jakarta ngày 16/9.

PSSI tổ chức buổi họp báo vào ngày hôm qua.

Chủ tịch Erick Thohir xác nhận việc PSSI gửi thử phản đối lên FIFA và AFC.

Chủ tịch Erick Thohir cũng hy vọng rằng các trọng tài điều khiển những trận sắp tới, sẽ đến từ một khu vực trung lập. "Chúng tôi đang cố gắng vận động hành lang, nếu có thể, các trọng tài sẽ đến từ những nơi trung lập hơn, chẳng hạn như Úc, Nhật Bản, Trung Quốc hoặc từ châu Âu".

Trước khi tranh cãi nổ ra về công tác phân công trọng tài thì truyền thông Indonesia cũng không tán thành việc FIFA giao quyền đăng cai bảng B, vòng loại thứ tư World Cup 2026 cho Saudi Arabia. Theo một số cơ quan truyền thông, sẽ là công bằng hơn nếu bảng đấu được tổ chức ở một địa điểm trung lập.

Theo lịch, tuyển Indonesia sẽ lần lượt chạm trán chủ nhà Saudi Arabia và Iraq vào các ngày 8 và 11/10 tới.