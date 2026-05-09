CLB Hà Nội thua sốc đội nhóm cuối, bị "đội bóng trăm tỷ" vượt qua ở cuộc đua top 3 V.League

Trước vòng 22, cuộc đua top 3 V.League 2025/26 đang diễn ra vô cùng kịch tính. Vào tối nay (9/5), CLB Hà Nội (39 điểm) tới làm khách tại Thanh Hóa, trong khi CLB Ninh Bình (38 điểm) đón tiếp CLB Hải Phòng trên sân nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Thanh Hóa đã cho thấy quyết tâm giành điểm để đua trụ hạng bằng lối chơi áp sát quyết liệt. Phút 4, Ngọc Mỹ cướp bóng bên phần sân CLB Hà Nội rồi tung cú sút ở góc hẹp, buộc Văn Chuẩn phải trổ tài cứu thua.

CLB Thanh Hóa ngáng chân CLB Hà Nội đúng ở thời điểm quan trọng của mùa giải.

Trong thế trận chật vật, CLB Hà Nội nỗ lực tìm lại nhịp chơi để tìm cơ hội tấn công. Hoàng Hên trở thành điểm sáng bên phía đội khách với liên tiếp các pha xử lý kỹ thuật và những đường chuyền nguy hiểm.

Phút 10, cầu thủ nhập tịch này kiến tạo thuận lợi cho Hai Long nhưng tiền vệ của tuyển Việt Nam lại dứt điểm thiếu chính xác. Ít phút sau, Văn Quyết cũng thử vận may từ chấm đá phạt nhưng bóng đi vọt xà.

Khi CLB Hà Nội còn loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, chủ nhà Thanh Hóa bất ngờ có pha phản đòn. Phút 38, Ngọc Mỹ di chuyển thông minh rồi đánh đầu cận thành hiểm hóc, không cho Văn Chuẩn bất kỳ cơ hội nào để cản phá, mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa.

Tuy nhiên đến phút 45+3, Bá Tiến của Thanh Hóa phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Xuân Mạnh. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đổi từ thẻ vàng sang thẻ đỏ, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người.

CLB Thanh Hóa đứng vững dù chỉ còn 10 người trong hiệp 2.

Tuy nhiên, dù có lợi thế quân số trong hiệp hai, CLB Hà Nội vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ lăn xả của Thanh Hóa cùng phong độ xuất thần của thủ môn Eli Nie. Phút 58, Eli Nie bay người cản phá cú đá phạt hiểm hóc của Hoàng Hên. Chỉ ít phút sau, thủ thành này tiếp tục cứu thua ngoạn mục khi đấm bóng sau cú đánh đầu cực khó của Fisher, trước khi bóng dội xà ngang bật ra.

Phút 86, Adriel Passira đánh đầu đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng của đội khách do Thành Chung đã phạm lỗi với thủ môn Êli Niê.

Đến phút 90+9, Thành Chung có cơ hội thoát xuống đối mặt. Tuy nhiên cú đậm bóng của trung vệ này vẫn bị thủ môn đối phương cản được.

Văn Quyết và đồng đội bất lực trong việc ghi bàn.

Chung cuộc, CLB Thanh Hóa đánh bại CLB Hà Nội với tỉ số 2-1. Thắng lợi quả cảm giúp đội bóng xứ Thanh có 24 điểm sau 22 vòng, vươn lên xếp thứ 8, hơn vị trí thứ 13 của CLB Đà Nẵng 8 điểm.

Trong khi đó, CLB Hà Nội ngậm ngùi đánh mất vị trí thứ 3, bởi ở trận đấu cùng giờ, CLB Ninh Bình đã vượt qua Hải Phòng với tỉ số 2-1. Giải đấu chỉ còn 4 vòng và giờ CLB Hà Nội đang kém Ninh Bình 2 điểm trong cuộc đua giành huy chương ở mùa giải năm nay.