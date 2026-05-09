Cầu thủ đánh người trên sân bóng gây bức xúc dư luận: Công an vào cuộc

Vụ việc diễn ra vào tối 8/5 tại một giải bóng đá phong trào ở TP.HCM. Theo băng hình, sau khi tranh chấp bóng khiến đối thủ ngã ra, cầu thủ Đ.V.T của đội “Tùng Phở” đã tiến đến đá vào đầu cầu thủ của đội “Trí Nẫu”. Hành vi phản cảm này bị trọng tài phát hiện và nhanh chóng lao tới can thiệp.

Vụ việc khiến nam cầu thủ đối phương bị choáng váng, không thể tiếp tục thi đấu và phải vào bệnh viện kiểm tra. Rất nhanh sau đó, đoạn clip ghi lại tình huống này đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận bày tỏ sự bức xúc với hành vi nói trên của Đ.V.T.

Hành vi phản cảm của cầu thủ Đ.V.T.

Theo Báo Thanh Niên, trưa 9/5, đại diện UBND phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) cho biết đang phối hợp với công an phường xử lý vụ việc. Về phía cơ quan công an, đại diện Công an phường Hiệp Bình cho biết đang mời các bên liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, trong khi đại diện sân bóng đã cung cấp giấy phép kinh doanh hoạt động sân bóng, thi ban tổ chức giải đấu phong trào trên lại chưa xuất trình được giấy phép tổ chức giải đấu. Phòng Văn hóa - Xã hội của UBND phường Hiệp Bình cũng xác nhận chưa cấp phép cho giải bóng đá nói trên.

Về phía ban tổ chức giải, rất nhanh chóng án phạt đã được đưa ra khi cầu thủ Đ.V.T bị loại khỏi giải ngay lập tức.