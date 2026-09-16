CLB Công an Hà Nội thua đậm đội bóng Nhật Bản tại Cúp C1 châu Á

VHO - CLB Công an Hà Nội khởi đầu không như mong đợi tại AFC Champions League Elite 2026/27 khi để thua Gamba Osaka của Nhật Bản 1-4 trong chuyến làm khách trên sân Suita City.

Dù phải thi đấu trên sân khách, đại diện V.League nhập cuộc đầy tự tin. Công an Hà Nội chủ động tranh chấp từ phần sân đối phương và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) thi đấu đầy nỗ lực trên sân khách. Ảnh: AFC

Phút 8, Henen kiến tạo để Quang Hải dứt điểm từ tuyến hai nhưng không thắng được thủ môn Ichimori. Sau đó, Alan đánh đầu chệch cột, trong khi cú sút xa của Koko ở phút 25 đưa bóng dội xà ngang.

Gamba Osaka cũng đáp trả bằng những pha tấn công nguy hiểm. Phút 29, Usami tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá.

Sang hiệp 2, Gamba Osaka tăng tốc và khai thác tốt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Công an Hà Nội. Phút 58, Toshida đánh đầu vào lưới trống sau đường tạt của Yamashita, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 9 phút sau, Yamashita đoạt bóng rồi kiến tạo để Usami dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, giúp Gamba Osaka dẫn 3-0. HLV Polking lập tức điều chỉnh nhân sự khi tung Đình Bắc và Lê Phạm Thành Long vào sân nhằm cải thiện sức tấn công.

Nỗ lực của Công an Hà Nội được đền đáp ở phút 79. Đình Bắc đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm khiến thủ môn Gamba Osaka không thể bắt dính, tạo điều kiện để Koko đá bồi, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Những phút cuối, Công an Hà Nội tiếp tục tấn công nhưng không thể tạo thêm khác biệt. Ngược lại, đội khách còn nhận bàn thua thứ tư ở phút 90+4 do công của Sumi.

Chung cuộc, Công an Hà Nội thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trong lần đầu được thi đấu tại Cúp C1 châu Á. Dù thể hiện tinh thần tích cực trong hiệp đầu, đại diện Việt Nam đã không duy trì được sự chắc chắn khi đối thủ tăng tốc sau giờ nghỉ.