CIR: Campuchia và Trung Quốc ký kết 37 thỏa thuận hợp tác theo tầm nhìn “tương lai chung”

Trang Cambodia Investment Review (CIR) đưa tin, chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Campuchia từ ngày 17 đến 18/4 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mang lại nhiều thỏa thuận sâu rộng về thương mại, cơ sở hạ tầng và đầu tư, bao gồm cả việc hỗ trợ mục tiêu đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Theo tài liệu chính thức do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia công bố, trong khuôn khổ chuyến thăm, 37 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng đã được ký kết, bao gồm thương mại, cơ sở hạ tầng, giáo dục, năng lượng, du lịch và kết nối chiến lược.

Chuyến thăm cấp cao theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni này được mô tả là một cột mốc trong việc tái khẳng định tình hữu nghị "vững như bàn thạch" giữa Campuchia và Trung Quốc và thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện theo tầm nhìn chung là xây dựng "Cộng đồng Campuchia - Trung Quốc trong mọi hoàn cảnh với tương lai chung trong kỷ nguyên mới".

Campuchia và Trung Quốc đã ký kết 37 văn kiện hợp tác vào tối ngày 17/4, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: STPM

Phát triển thương mại, công nghiệp và các hành lang

Trọng tâm của các thỏa thuận là việc thực hiện "Khung hợp tác Kim cương", với việc Trung Quốc và Campuchia cam kết đẩy nhanh hai hành lang chính: "Hành lang Công nghiệp và Công nghệ" và "Hành lang Cá và Lúa gạo". Các sáng kiến này nhằm mục đích hiện đại hóa cơ sở công nghiệp của Campuchia, tăng năng suất nông nghiệp và nâng cao tiêu chuẩn về kết nối và hậu cần.

Hai bên cũng cam kết xây dựng chuỗi cung ứng công nghiệp an toàn và ổn định, tập trung vào các khu hợp tác kinh tế và thương mại tiêu chuẩn cao, mạng lưới cáp quang, cơ sở kho bãi và hệ thống vận tải đa phương tiện.

Trung Quốc tiếp tục tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đặc khu kinh tế Sihanoukville, khuyến khích nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Campuchia và giúp thúc đẩy công nghiệp hóa ở tỉnh Preah Sihanouk của vương quốc này. Các cam kết quy mô lớn khác bao gồm hỗ trợ cho Dự án quản lý tài nguyên nước tích hợp Funan Techo và nhà máy điện LPG 900 MW được lên kế hoạch tại tỉnh Koh Kong của Campuchia.

Hỗ trợ tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế

Về chính sách thương mại, chính phủ Campuchia và Trung Quốc đều tái khẳng định sự ủng hộ đối với một hệ thống thương mại đa phương cởi mở, minh bạch và dựa trên luật lệ. Hai bên cam kết thúc đẩy hội nhập khu vực thông qua các khuôn khổ chính như "Hiệp định thương mại tự do Campuchia - Trung Quốc", "Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc", "Đối tác kinh tế toàn diện khu vực" (RCEP) và "Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0" sắp tới.

Trung Quốc đánh giá cao những tiến bộ về chính trị và kinh tế của Campuchia, đặc biệt là mục tiêu đạt được vị thế quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050. Đáp lại, cả hai nước đều nhất trí tăng cường hợp tác trong "Sáng kiến Vành đai và Con đường" (BRI) và điều chỉnh chương trình nghị sự của hai bên phù hợp với "Chiến lược Phát triển Ngũ giác" của Campuchia.

Ảnh chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trên đường phố ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Mở rộng đầu tư và hợp tác đa phương

Theo Cambodia Investment Review, 37 thỏa thuận cũng bao gồm hợp tác trong nông nghiệp, hải quan, kiểm dịch, y tế, du lịch, nguồn nhân lực, truyền thông và giáo dục. Ngoài ra, một số thỏa thuận công - tư và doanh nghiệp với doanh nghiệp đã được ký kết để tạo điều kiện cho sự tham gia của khu vực tư nhân và các dự án phát triển chung.

Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ liên tục đối với các mục tiêu phát triển và nỗ lực của Campuchia trong ngoại giao khu vực. Đổi lại, Campuchia lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ "Sáng kiến Phát triển Toàn cầu" (GDI), "Sáng kiến An ninh Toàn cầu" (GSI) và "Sáng kiến Văn minh Toàn cầu" (GCI) của Trung Quốc.

Tầm nhìn "tương lai chung"

Cambodia Investment Review đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm Campuchia bằng cam kết tăng cường trao đổi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Các lĩnh vực chính bao gồm xúc tiến du lịch chung - xác định năm 2025 là "Năm du lịch Campuchia - Trung Quốc" - cũng như các nỗ lực tăng học bổng, tăng cường cơ chế trao đổi thanh niên và hỗ trợ nhóm nghiên cứu và hợp tác thành phố kết nghĩa.

Sau chuyến thăm, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng "Cộng đồng Campuchia - Trung Quốc trong mọi hoàn cảnh với tương lai chung trong kỷ nguyên mới", tập trung vào việc thực hiện ba sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất.

