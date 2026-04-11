Ciin khiến tất cả ngỡ ngàng với bộ ảnh mới

Không chỉ gây bão với những vũ đạo điêu luyện, hot TikToker Ciin vừa khiến dân tình một phen đứng ngồi không yên khi tung bộ ảnh bikini khoe trọn đường cong nuột nà. Visual ngày càng thăng hạng sau khi công khai dao kéo của cô nàng đang trở thành tâm điểm bàn luận.

Visual "vạn người mê" và màn khoe dáng cực gắt

Vừa qua, Ciin (Bùi Thảo Ly) đã chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh diện bikini đầy quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng. Dù sở hữu thân hình có phần nhỏ nhắn, nhưng với số đo ba vòng cân đối, vòng eo con kiến không nếp gấp cùng làn da trắng sáng bật tông, nữ dancer sinh năm 1997 không hề kém cạnh khi "đọ dáng" cùng các mỹ nhân khác.

Thần thái sắc lạnh, cuốn hút kết hợp cùng phong cách thời trang biển táo bạo đã giúp Ciin ghi điểm tuyệt đối. Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt "thả tim" và không tiếc lời khen ngợi cho sắc vóc hiện tại của cô nàng.

Biểu tượng Gen Z quyến rũ, sức hút từ sự sáng tạo không ngừng nghỉ

Ciin không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Xuất thân từ vũ đoàn Bước Nhảy, cô nàng nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với những video tạo trend triệu view trên TikTok. Từng được mệnh danh là "bản sao Lisa" nhờ mái tóc sáng màu và phong cách cá tính, Ciin giờ đây đã khẳng định được bản sắc riêng không trộn lẫn.

Đặc biệt, Ciin cũng là một trong số ít những mỹ nhân thẳng thắn công khai chuyện dao kéo để hoàn thiện nhan sắc. Sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh cá nhân giúp cô không ngừng biến hóa, từ phong cách cá tính, cool ngầu độc đáo, ngọt ngào đến gợi cảm, hiện đại.

Bên cạnh nhan sắc, Ciin còn ghi điểm nhờ sự đa năng trong nội dung. Từ những màn nhảy điêu luyện, thử thách makeup đỉnh cao cho đến các vlog đời thường gần gũi, mỗi video của cô đều đạt lượt tương tác khủng. Chính sự gần gũi và năng lượng tích cực này đã giúp cô duy trì được lượng người hâm mộ ổn định trên khắp các nền tảng mạng xã hội.