CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia vừa được VNCERT xác nhận với kết quả ban đầu cho thấy dấu hiệu tội phạm mạng tấn công, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân vào ngày 10/9

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) vừa cho biết đã tiếp nhận báo cáo về một sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Báo cáo ban đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo VNCERT chủ trì, phối hợp cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng gồm Viettel, VNPT, NCS, cùng CIC và các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước. Các bên đã triển khai đồng bộ những biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để ứng phó, xác minh và bảo đảm an ninh mạng. Đồng thời, dữ liệu và chứng cứ liên quan cũng được thu thập để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu tấn công, xâm nhập từ tội phạm mạng với mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép vẫn đang được thống kê và làm rõ.

VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý tải về, chia sẻ, khai thác hoặc sử dụng các dữ liệu bị lộ. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, VNCERT đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức tài chính và ngân hàng, chủ động rà soát, triển khai đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 14423:2025 về an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng. Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, phòng tránh nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân để phát tán mã độc, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.



