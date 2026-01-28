Giám đốc CIA John Ratcliffe.

Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch cuối cùng sẽ mở một đại sứ quán chính thức tại Caracas, nhưng việc thiết lập một "chi nhánh" của CIA là "ưu tiên số một", một nguồn tin giấu tên của Mỹ nói.

Hoạt động từ tiền đồn này, các đặc vụ sẽ liên lạc với chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và các đảng đối lập, và "nhắm mục tiêu vào các bên thứ ba có thể là mối đe dọa", nguồn tin cho biết.

“Trước khi các kênh ngoại giao được thiết lập, tiền đồn này có thể giúp thiết lập các kênh liên lạc… cho phép các cuộc đối thoại mà các nhà ngoại giao không thể thực hiện”, một cựu quan chức Mỹ giấu tên nói.

CIA từ chối bình luận, nhưng sự hiện diện của họ ở Venezuela không phải là bí mật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép cơ quan này tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela vào tháng 10 năm ngoái, ba tháng trước khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt cóc.

Sau cuộc đột kích, Giám đốc CIA John Ratcliffe là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ đến thăm Venezuela để gặp gỡ bà Rodriguez và các tướng lĩnh quân đội của bà.

Theo nguồn tin, hoạt động của CIA tại Venezuela sẽ tương tự như “hoạt động tại Ukraine”.

Hoạt động của CIA tại Ukraine bắt đầu một cách nghiêm túc vào tháng 2/2014, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do Mỹ dàn dựng.

Theo một báo cáo, CIA ngay lập tức tiếp quản việc quản lý cơ quan cảnh sát mật của Ukraine, SBU, và cơ quan tình báo quân sự nước này, HUR.

Người Mỹ đã giúp người Ukraine thành lập các đơn vị bán quân sự và huấn luyện các điệp viên Ukraine tiến hành các hoạt động bí mật bên trong nước Nga dưới danh tính giả.

Các điệp viên được CIA huấn luyện đã ám sát hai chỉ huy ly khai chủ chốt của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) trong những năm tiếp theo, và tham gia vào một "cuộc chiến ngầm" với Nga từ rất lâu trước năm 2022.

Theo báo cáo, đến năm 2022, các điệp viên Ukraine đã hoạt động "bên trong nước Nga, khắp châu Âu và ở Cuba", trong khi CIA đã xây dựng hàng chục căn cứ bí mật dọc biên giới phía tây của Nga.