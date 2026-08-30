Chuyện về HLV Kim Sang-sik: Bát phở sáng quen thuộc, mảnh đất xa lạ bỗng hóa quê hương

Với HLV Kim Sang-sik và gia đình, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ 2.

Có những mối duyên gõ cửa thật nhẹ nhàng, không bắt đầu từ những tuyên ngôn hoa mỹ hay tham vọng xa xôi, mà bén rễ từ một thói quen rất đỗi đời thường. Với HLV Kim Sang-sik, hành trình hai năm gắn bó cùng bóng đá Việt Nam mở ra từ một chi tiết giản dị như thế. Bắt đầu ngày mới bằng một bát phở nóng hổi rồi mới bước vào công việc. Thậm chí, hình ảnh ông hào hứng thưởng thức phở Việt kết hợp với kim chi Hàn Quốc từng gây sốt trên mạng xã hội. Nó giống như một sự "giao duyên" ẩm thực độc đáo, cũng như tinh thần cởi mở và nỗ lực hòa nhập tự nhiên của vị thuyền trưởng xứ kim chi với con người, đất nước Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik gắn bó với Việt Nam theo cách rất tự nhiên (Ảnh: VFF)

Giữa guồng quay áp lực khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, người ta vẫn thường nói đến rào cản ngôn ngữ như thách thức lớn nhất của các nhà cầm quân ngoại quốc. Nhưng ở Kim Sang-sik, sự hòa nhập chưa bao giờ là điều gượng ép. Ông học tiếng Việt từ những câu giao tiếp ngắn gọn để động viên học trò, chủ động nhờ trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn dạy từng câu trong bài Tiến Quân Ca để có thể tự tin đặt tay lên ngực áo và hát vang Quốc ca Việt Nam trước mỗi trận đấu. Sự thấu hiểu ấy không dừng lại trên sa bàn chiến thuật, mà thấm sâu vào đời sống, để rồi từ khi nào không hay, Việt Nam xuất hiện trong những câu chuyện ấm áp giữa ông và gia đình như một chốn đi về quen thuộc.

Ông Kim Sang-sik ăn phở với kim chi (Ảnh: QV)

Khoảnh khắc gia đình ông theo dõi từng bước đi của chồng qua màn ảnh nhỏ, hay sự có mặt tiếp sức của người thân trên khán đài Mỹ Đình náo nhiệt trong trận chung kết ASEAN Cup, đã xóa tan mọi khoảng cách địa lý. Ý định chuyển sang Việt Nam sinh sống dài lâu từ gia đình không phải là cảm xúc bốc đồng, mà là quả ngọt của thứ tình cảm được nuôi dưỡng qua thời gian. Đáp lại mong muốn chân thành ấy của bà xã, ông Kim chọn cách trả lời bằng nét hóm hỉnh đầy đời thường: “Giá nhà Hà Nội cao quá, tôi chưa mua được”. Câu nói đùa vui ấy vừa xóa đi sự khách khí, vừa cho thấy ông đã thực sự sống và tư duy như một phần của thành phố này.

HLV Kim Sang-sik cứ gắn bó với Việt Nam một cách đời thường nhất (Ảnh: KBS)

Triết lý gần gũi ấy được ông mang trọn vẹn vào phòng thay đồ. Với các học trò, ông Kim Sang-sik vừa là một huấn luyện viên nghiêm khắc, vừa là người anh, người cha tinh thần. Ông luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng trước khi trở thành ngôi sao trên sân cỏ, hãy là một người con, người chồng, người cha tốt để gia đình tự hào. Tinh thần “đội bóng là gia đình” chính là chất keo kết dính, biến tập thể thành một khối thống nhất, kiên cường vượt qua những thời điểm khó khăn nhất để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik trở thành người anh của các cầu thủ như chính những mong muốn của ông ngày đến Việt Nam làm việc (Ảnh: MD)

Sau tất cả, tình cảm chân thành thì luôn ở lại. Sự thành công của HLV Kim Sang-sik được vun vén từ sự trân trọng trọn vẹn, mảnh đất xa lạ cũng sẽ hóa thành quê hương. Và cứ thế, từ bát phở sáng quen thuộc đến giai điệu Quốc ca thiêng liêng, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc lại lặng lẽ tiếp viết nên những chương đầy cảm xúc cùng bóng đá và con người Việt Nam.