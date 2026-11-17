iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple, bị đặt ra rất nhiều câu hỏi và người ta cũng mong đợi rất nhiều ở nó. Tất nhiên, camera là thứ bị soi kỹ không kém, bởi Duo không thuộc dòng sản phẩm được trang bị hệ thống camera mạnh nhất của hãng.

Để có được cái nhìn công tâm và trải nghiệm đầy đủ nhất, tôi nghĩ không có cách nào khác ngoài việc biến nó thành chiếc điện thoại chính mang theo mỗi ngày. Vì vậy ngay từ ngày nhận máy, tôi đã chuyển hẳn hai eSIM sang và dùng liên tục suốt ba tuần. Tôi muốn có câu trả lời của riêng mình, thay vì nghe đi nghe lại ý kiến của người khác, thậm chí của vài người còn chưa từng được cầm máy trên tay.

Bốn camera trên một chiếc máy

Mặt lưng của iPhone Duo có hai camera, camera chính và ultrawide, cùng độ phân giải 48MP. Ngoài ra, ở màn hình ngoài ta có một camera selfie Center Stage 12MP và một camera ẩn dưới màn hình trong.

Càng dùng, tôi càng xác định rõ hơn mục đích và công năng của từng chiếc. Có chiếc tôi gần như chạm đến mỗi ngày, có chiếc chỉ xuất hiện đúng lúc cần, và sau ba tuần, mỗi camera đã có một vị trí riêng trong cách tôi dùng máy. Bấm vào từng camera bên dưới để xem tôi giao cho nó việc gì.

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Bốn camera, bốn việc Bấm vào từng camera để xem nó dùng cho việc gì 1 Camera chính 2 Ultrawide 3 Màn ngoài 4 Màn trong Camera 48MP ở mặt lưng, đảm nhiệm cả 1x và 2x. Gần như mọi bức ảnh của tôi đều đi qua nó.

Camera chính - “con mắt” bao quát tất cả

Nếu chỉ được giữ lại một camera trên Duo, tôi sẽ giữ camera chính, vì gần như mọi bức ảnh tôi chụp suốt ba tuần qua đều đi qua nó. Camera 48MP này đảm nhiệm cả 1x lẫn 2x, nên từ chụp tài liệu, bàn họp đến những lúc cần tác nghiệp nhanh, tôi gần như không phải nghĩ đến chuyện đổi ống kính. Với nhu cầu của tôi, nó vẫn rất ổn.

Chỗ tôi thích nhất nằm trong phần cài đặt camera, nơi bạn có thể bật thêm mức 1.1x tương ứng tiêu cự 28mm, đứng giữa 1x (26mm) và 1.4x (35mm). Tôi đã bật thêm mức này, và nhờ vậy có nhiều lựa chọn tiêu cự hơn ngay trên một camera. 28mm cũng là tiêu cự tôi quen tay nhất vì dùng Leica Q2, nên cầm Duo lên là có ngay cảm giác khung hình quen thuộc.

Có thể nói Apple chưa có camera chất lượng nhất thị trường, nhưng hãng luôn có cách giữ chân người dùng bằng giao diện trực quan, chụp dễ và không thao tác rườm rà như nhiều máy Android. Với một chiếc điện thoại gập, tôi nghĩ người dùng cũng nên đặt kỳ vọng cho đúng, bởi nó sinh ra để mang lại không gian giải trí và làm việc rộng rãi chứ không phải để chụp ảnh đẹp hơn, nên khó đòi hỏi thêm. Điều tôi mong ở Duo 2 là một ống tele, vì zoom xa là chỗ chiếc máy này còn thiếu.

Ultrawide - lùi lại hoặc áp sát

Ultrawide là camera tôi không dùng nhiều như camera chính, nhưng với tôi đây là thứ bắt buộc phải có. Chỉ cần một cú chạm sang 0,5x tương ứng 13mm, tôi làm được nhiều việc mà góc thường không làm nổi. Đó là chụp kiến trúc khi không còn chỗ để lùi, và là những lúc cần áp sát đối tượng để tạo hiệu ứng méo xa gần, khiến vật ở gần phình to còn phông nền bị kéo giãn ra phía sau.

Loạt ảnh dưới đây tôi chụp tại The Westin Bonaventure ở Los Angeles, một công trình chỉ cần nhìn qua đã thấy rất khác biệt. Khách sạn do kiến trúc sư John Portman thiết kế và khai trương năm 1977, gồm bốn tòa tháp hình trụ phủ kính phản chiếu bao quanh một tòa trung tâm cao hơn một chút. Bên trong là sảnh khổng lồ với những khối bê tông tròn nhô lên từ các hồ nước phản chiếu, còn các thang máy kính trong suốt vươn thẳng qua mái kính, trông như những khoang tàu vũ trụ đứng trên bệ phóng. Không gian bên trong phức tạp đến mức khách sạn từng phải thêm màu sắc và ký hiệu cho các dãy thang máy để khách tìm được đường.

Chính vẻ ngoài mang hơi hướng tương lai ấy đã đưa nơi này lên phim rất nhiều lần. Trong Interstellar, sảnh khách sạn được dựng thành cơ sở của NASA, với bối cảnh cao tới tầng 6. Ngoài ra còn có True Lies với sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Arnold Schwarzenegger, In the Line of Fire, Rain Man hay Lethal Weapon 2 và hàng chục tác phẩm khác.

Loạt ảnh chụp tại khách sạn The Westin Bonaventure với ống kính Ultrawide và Wide. Những tấm ảnh người đàn ông đọc báo là chụp ở mức tiêu cự 2x.

Với một công trình như vậy, góc siêu rộng cho phép tôi gom cả không gian vào một khung hình mà không phải lùi xa, và các đường cong cùng tầng ban công chồng lên nhau hiện ra đúng chất hình học làm nên tên tuổi của khách sạn. Tuy nhiên, không phải ảnh nào ở đây cũng là siêu rộng. Cũng tại nơi này, tôi chụp thêm khá nhiều ảnh bằng 1x và 2x để lấy những chi tiết và bố cục chặt hơn mà góc rộng không cho được. Đặt các khung hình cạnh nhau, tôi thấy rõ camera chính vẫn gánh phần lớn công việc, còn ultrawide là chiếc mở rộng tầm nhìn khi cần.

Camera màn ngoài - chiếc selfie hằng ngày

Camera Center Stage 12MP nằm sát cạnh phải màn hình ngoài, cùng vùng với Dynamic Island đặt dọc. Dùng cho selfie hằng ngày hay những cuộc gọi video ngắn khi máy đang gập, tôi thấy nó ổn, nhanh và không có gì phải bận tâm.

Khi cần một bức selfie sắc nét hơn, bạn có thể mở màn hình trong ra rồi dùng luôn camera chính 48MP. Lúc này màn hình ngoài trở thành khung ngắm cho người đứng trước ống kính, một cách chụp mà các máy thanh kẹo không có. Mong muốn nhỏ của tôi cho Duo 2 là nâng camera màn ngoài lên 18MP như các iPhone còn lại, để chiếc selfie hằng ngày cũng đạt mức chi tiết tương tự.

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Hai cách selfie Bấm hai nút bên dưới để so sánh Camera màn ngoài Camera chính 12MP Center Stage Máy đang gập, bấm là chụp Dùng cho selfie hằng ngày và những cuộc gọi video ngắn. Nhanh, tiện, không cần mở màn hình trong. 48MP Camera chính Mở màn hình trong, màn hình ngoài làm khung ngắm Màn hình ngoài trở thành khung ngắm cho người đứng trước ống kính, một cách chụp mà các máy thanh kẹo không có.

Camera dưới màn hình - chỉ nên dùng đúng việc

Camera ẩn dưới màn hình trong là cái khiến nhiều người lăn tăn nhất và tôi cũng hiểu vì sao. Thử selfie lúc 14h30, lưng quay về hướng Tây, nắng xiên thẳng vào ống kính, mọi thứ bị bạc đi và chất lượng giảm rõ. Vì vậy nếu thật sự cần dùng nó cho FaceTime hay họp video, bạn nên hạn chế hướng máy về phía ánh sáng mạnh.

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Màn ngoài và màn trong Kéo thanh trượt để so sánh hai camera Ánh sáng bình thường trong nhà Màn ngoài · 12MP Màn trong Ngược sáng lúc 14h30 Màn ngoài · 12MP Màn trong

Mặt khác, khi chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng ở chế độ mở màn hình trong, camera ẩn này vẫn quét và nhận diện khuôn mặt rất tốt. Với tôi, thế là đủ. Máy còn nhiều camera khác để chụp ảnh, nên camera này chỉ nên giữ cho vài tác vụ phù hợp thay vì dùng để sáng tạo, trừ khi bạn muốn thực hiện một bộ ảnh vintage mờ mờ ảo ảo như những chiếc máy nhựa ngày xưa. Hy vọng với đời 2, Apple sẽ có cách khắc phục điểm này.

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Camera trong làm việc gì Bấm từng tác vụ để xem tôi có khuyên dùng không Gọi video Xác thực khuôn mặt Selfie ngược sáng Ảnh sáng tạo Dùng được, tránh ngược sáng FaceTime hay họp video vẫn dùng được camera này, miễn là bạn hạn chế hướng máy về phía ánh sáng mạnh. Nên dùng Khi chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng ở chế độ mở màn hình trong, camera ẩn vẫn quét và nhận diện khuôn mặt rất tốt. Nên tránh Lúc 14h30, lưng quay về hướng Tây, nắng xiên thẳng vào ống kính, mọi thứ bị bạc đi và chất lượng giảm rõ. Để dành cho camera khác Máy còn nhiều camera khác để chụp ảnh. Chỉ khi bạn muốn một bộ ảnh vintage mờ mờ ảo ảo như những chiếc máy nhựa ngày xưa thì camera này mới đáng thử.

Sau ba tuần, tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Với những ai cần camera tốt nhất của Apple, Duo chưa phải lựa chọn phù hợp nhất, và đó là lý do dòng Pro vẫn tồn tại. Còn với nhu cầu hằng ngày của tôi, từ đi họp, tác nghiệp nhanh đến những chuyến đi cần góc rộng, bốn camera này làm tốt phần việc của mình. Ống tele hay các điều khiển chụp thủ công là những thứ tôi mong Apple cân nhắc cho Duo 2.

Một vài ảnh tôi chụp bằng iPhone Duo: