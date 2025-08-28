Chuyện tình "yêu nhau chỉ cần 1 khoảnh khắc" của 2 chiến sĩ được Tổ quốc se duyên

Sau buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mạng xã hội lại tràn ngập những khoảnh khắc dễ thương của các chiến sĩ. Không ít những câu chuyện đời thường thú vị, đáng yêu, hiếm khi xuất hiện trên truyền hình được mọi người ghi lại, đều thu hút lượng tương tác lớn trên mạng.

Đặc biệt là chuyện tình yêu chiến sĩ. Những cặp đôi được “Tổ Quốc se duyên” luôn khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Câu chuyện của cặp đôi Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 2003) và Nguyễn Gia Quyết (SN 2003) cũng vậy.

Quỳnh Trang từng tham gia nhiệm vụ A50 thuộc đoàn Trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân còn Gia Quyết đang tham gia trong Khối Nam sĩ quan An ninh Nhân dân, nhiệm vụ A80. Cặp đôi chia sẻ lần đầu gặp nhau là khi cùng tham gia huấn luyện đầu khoá cho nhiệm vụ A70 - Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Gia Quyết và Quỳnh Trang trong ngày sơ duyệt cấp Nhà Nước 29/8 vừa qua

“Chúng mình quen nhau từ lúc đi huấn luyện đầu khoá của các trường Học viện Công an Nhân dân cho nhiệm vụ A70. Rồi sau đó Trang vào TP.HCM để tham gia nhiệm vụ A50, lúc đó thì mình không tham gia. Còn hiện tại, khi mình trong khối diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80 thì Trang đi theo để ủng hộ”, Gia Quyết kể.

Cũng chính bởi vậy mà cặp đôi cũng bày tỏ được “Tổ Quốc se duyên” khi có cơ hội gặp gỡ và làm quen nhau.

Nói thêm về chuyện tình của mình, Quỳnh Trang chia sẻ không hẳn ai tỏ tình trước mà cả hai có một giao kết: “Lúc khởi điểm chúng mình có một lời ước hẹn cùng với nhau đó là đến 1 thời điểm phù hợp sẽ yêu nhau”.

Còn với Gia Quyết, anh chàng bày tỏ cả hai sinh cùng năm, chung ngành nhưng mỗi người lại đang học tập và rèn luyện ở 2 ngôi trước khác nhau. Do đó cũng giống như nhiều cặp đôi chiến sĩ khác, số lần gặp nhau của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thay vào đó, Gia Quyết và Quỳnh Trang chủ yếu trò chuyện, tâm sự online.

“Trong tuần khi rèn luyện hay làm nhiệm vụ, chúng mình không được sử dụng điện thoại. Thường chỉ cuối tuần mới được sử dụng nên khi tham gia A80 có người yêu đi cùng ủng hộ, ở bên cạnh động viên cũng giúp mình bớt đi phần nào những mệt mỏi trên thao trường”, Gia Quyết nói.

Cả hai nhận nhiều lời khen vì đẹp đôi và có nhiều điểm chung

Về phía Quỳnh Trang, cô bạn lập tức bày tỏ, động viên “người thương” của mình: “Anh ơi cố lên, có em chờ”.

Được biết, Quỳnh Trang cũng là một gương mặt được nhiều người chú ý trên MXH nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút. Trang TikTok của Quỳnh Trang sở hữu 33,9k người theo dõi, cô bạn thường đăng tải về cuộc sống, công việc thường ngày.

Bên cạnh đó, Quỳnh Trang và Gia Quyết cũng nhận nhiều lời khen bởi sự đẹp đôi. Những khoảnh khắc tình cảm, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của họ dành cho đối phương cũng khiến dân tình “lụi tim” vì quá ngọt ngào.

Quỳnh Trang từng tham gia nhiệm vụ A50, thuộc đoàn Trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân

Cô bạn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người chú ý trên MXH