Chuyện tình Olympic đơm hoa: Hotgirl bắn cung Ánh Nguyệt chốt ngày cưới tay vợt Lê Đức Phát, visual cô dâu đỉnh chóp!

Sau hơn 2 năm gắn bó và cùng nhau chinh chiến qua nhiều đấu trường quốc tế, cặp đôi "trai tài gái sắc" của thể thao Việt Nam Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Đức Phát đã chính thức công bố kế hoạch về chung một nhà trong những ngày đầu năm 2026.

VĐV cầu lông Lê Đức Phát cưới VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt

Người hâm mộ thể thao nước nhà chắc hẳn vẫn chưa quên hình ảnh hai VĐV trẻ cùng rạng rỡ đại diện Việt Nam tranh tài tại Olympic Paris 2024. Đó không chỉ là cột mốc lớn trong sự nghiệp mà còn là sợi dây gắn kết bền chặt giữa tay vợt cầu lông nam số 2 Việt Nam và "hot girl" làng bắn cung.

Sau màn cầu hôn lãng mạn vào đầu tháng 1/2026, Lê Đức Phát và Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã nhanh chóng chuẩn bị cho ngày trọng đại. Theo đó, lễ cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức theo hai giai đoạn để phù hợp với lịch trình thi đấu dày đặc của các vận động viên chuyên nghiệp. Lễ vu quy sẽ diễn ra tại nhà gái vào ngày 24/1, hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của những VĐV hàng đầu Việt Nam.

Trong khi đó, lễ cưới của nhà trai sẽ lùi đến cuối năm 2026 do để cả hai tập trung tối đa cho việc tập luyện và thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại TP.HCM. Việc ưu tiên nhiệm vụ ngay cả trong kế hoạch hôn nhân cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và sự đồng điệu của hai trái tim cùng nhịp đập thể thao.

Ảnh cưới Ánh Nguyệt và Đức Phát

Mối tình olympic nên thành đôi

Cô dâu khoe visual sáng bừng

Cặp đôi trai tài gái giỏi

Ảnh: NVCC/ Báo Thanh Niên