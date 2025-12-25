Chuyện tình "ngang trái" của Lamine Yamal: Nhận tiền tấn từ OPPO nhưng "lén lút" hướng về iPhone

Mối quan hệ hợp tác giữa OPPO và ngôi sao bóng đá Lamine Yamal đang trở thành tâm điểm chú ý khi tiền đạo này bị bắt gặp sử dụng trọn bộ sản phẩm của Apple, bao gồm chiếc iPhone 17 Pro Max mới nhất, ngay trong thời gian đương nhiệm vai trò đại sứ thương hiệu.

Lamine Yamal bị phát hiện sử dụng iPhone 17 Pro Max dù đang là Đại sứ thương hiệu toàn cầu của OPPO

Lamine Yamal, gương mặt trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới hiện nay, vừa qua đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng giá trị để trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu cho OPPO. Thương vụ này được xem là bước đi chiến lược của hãng công nghệ Trung Quốc nhằm quảng bá dòng flagship Find X series tới tệp khách hàng Gen Z. Với vị thế là nhà vô địch EURO và trụ cột của Barcelona, hình ảnh của Yamal được kỳ vọng sẽ mang lại sức bật lớn cho thương hiệu tại thị trường quốc tế.

Lamine Yamal được công bố trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu của OPPO hồi đầu năm 2025

Tuy nhiên, những hình ảnh thực tế mới nhất lại cho thấy một diễn biến trái ngược với các cam kết thương mại. Trong các khoảnh khắc đời thường và di chuyển cùng đội bóng, Lamine Yamal thường xuyên xuất hiện với các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple. Đáng chú ý nhất là chiếc iPhone 17 Pro Max - mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple ở thời điểm hiện tại. Không chỉ dừng lại ở điện thoại, cầu thủ này còn sử dụng kèm phiên bản đặc biệt của tai nghe Beats, một bộ sưu tập công nghệ cá nhân hoàn toàn đối lập với nhãn hàng mình đang đại diện.

Dù vậy, vẫn chưa rõ trong điều khoản hợp đồng của hãng có nêu rõ vấn đề sử dụng thiết bị ngoài OPPO hay không.

Khi iPhone 17 mới ra mắt, Yamal cũng bị soi ra đang sử dụng chiếc iPhone mới từ Apple

Việc các đại sứ thương hiệu Android bị phát hiện sử dụng iPhone không phải là tiền lệ hiếm gặp trong giới công nghệ và giải trí, nhưng trường hợp của Yamal đặc biệt thu hút sự quan tâm bởi giá trị khổng lồ của hợp đồng và mức độ nổi tiếng của cầu thủ này. Trong khi các poster quảng cáo vẽ nên hình ảnh Yamal gắn liền với các tính năng nhiếp ảnh của OPPO, thì thực tế sử dụng lại cho thấy thói quen khó bỏ của anh đối với trải nghiệm trên iOS.

Hiện tại, cả phía Lamine Yamal và đại diện OPPO đều chưa đưa ra bình luận chính thức nào về sự việc. Tuy nhiên, hình ảnh này đang lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về tính ràng buộc và trách nhiệm của các ngôi sao trong các hợp đồng thương mại triệu đô.