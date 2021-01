Chuyện tình của gái xinh 2k2 và anh bạn trai cuồng người yêu đến mức bị bạn bè unfollow

Cái tụi yêu nhau lắm lúc đến là lạ, đặc biệt là ở phía mấy anh trai. Có đôi ba người thì vẫn coi mình như một nam thanh niên độc thân vui tính, có vài anh thì lại mắc chứng... cuồng bạn gái đến độ ở đâu có thể là ở đấy dán ngay hình bạn gái để khẳng định chủ quyền.

Mới đây, dân tình cũng được dịp ăn no "cẩu lương" từ một cặp đôi như thế. Câu chuyện được nữ chính chia sẻ nhẹ bằng vài tấm hình thôi, ấy vậy mà đã nhận về hàng chục nghìn lượt like.

Thế nào là cuồng bạn gái? Đây chính là ví dụ điển hình!

Được biết, mối tình siêu cấp dễ thương này đến từ vị trí của cô nàng tên Nguyễn Thanh Xuân (SN2002, Học viện Báo chí & Tuyên truyền) và bạn trai Nguyễn Thế An (Cao đẳng FPT Polytechnic). Cả hai đã hẹn hò được 5 tháng và đã quen nhau theo cách khá đặc biệt. Cùng là thành viên trong một group chuyên phát "cẩu lương", Xuân và An kết bạn với đối phương một cách rất tình cờ. Nhưng hóa ra đằng trai để ý Xuân lâu lắm rồi, nay được đà add friends nên cứ reply story của Xuân tự nhiên như thể cả hai đã quen nhau lâu lắm. Và kết quả là yêu luôn chứ sao!

"Bạn ấy là người tỏ tình và phải đến lần thứ 3 mình mới đồng ý, vì trước đó em chưa yêu bao giờ nên cũng hơi lo", Xuân kể lại.

Thanh Xuân và bạn trai Thế An

Xuân và An quen nhau qua một group trên MXH và đã yêu nhau được hơn 5 tháng.

Dù yêu nhau chưa quá lâu nhưng trong mắt Xuân, An là một chàng trai vô cùng tuyệt vời. Anh bạn trai này muốn lãng mạn có lãng mạn, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn chu đáo cũng có chu đáo luôn. Bạn trai Xuân rất thích mua đồ cho Xuân, dù đó chỉ là những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh như cặp tóc, băng đô, bút, giấy nhớ, dây chuyền. Biết Xuân thích make-up, anh chàng cũng để ý xem Xuân thiếu gì thì đùng cái mua tặng.

Hay đơn giản như hành động đặt hình bạn gái trong ví tiền, dán hình bạn gái lên lap rồi đổi hết cả hình nền máy tính, điện thoại thành hình bạn gái chẳng hạn... một cách thể hiện tình cảm với nửa kia hơi bị tinh tế đấy chứ.

"Thú thực hồi đầu mình ngại lắm, vì bạn ý không chỉ dán hình mình khắp nơi mà còn khoe hình mình lên các trang MXH khá nhiều nữa, nên nhiều người chắc hẳn không thích ăn 'cơm chó' đã unfollow bạn ý. Nhưng mình nói thế nào thì bạn ý cũng chỉ bảo là 'Người yêu anh thì anh khoe, ai không thích kệ họ'... Riết rồi mình quen và thấy người yêu mình trân trọng mình thực sự", Xuân tự hào kể về An.

Đôi bạn trẻ vừa nhí nhố lại vừa dễ thương

Như những cặp đôi khác, Xuân và An cũng cãi nhau. Đa phần thời gian lý do nằm ở phía Xuân, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến việc An luôn là người chủ động dỗ bạn gái trước. Còn Xuân, sau khi bình tĩnh lại thì cô bạn cũng sẽ xin lỗi và cảm ơn vì bạn trai đã luôn ở bên cạnh.

Ảnh: NVCC