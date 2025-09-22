Chuyện tình của cô dâu nhiều tuổi hơn cả mẹ chồng: Ba năm kết hôn vẫn gọi nhau là "hoàng tử, công chúa"

Một nữ YouTuber 63 tuổi nổi tiếng đến từ Nhật Bản có tên Azarashi đang được cộng đồng mạng gọi thân mật là "Hải cẩu tiểu thư", thu hút sự chú ý nhờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng kém mình 32 tuổi.

Tình yêu sét đánh

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Nhật Bản, Azarashi cho hay bà kết hôn lần đầu hơn 20 năm trước và ly hôn năm 48 tuổi, làm mẹ đơn thân nuôi con một mình.

Bà từng thử tìm bạn trai mới qua ứng dụng hẹn hò, gặp gỡ vài người, nhưng cuối cùng chọn sống độc thân, điều hành một cửa hàng bán quần áo thú cưng và chăm sóc chó.

Nữ YouTuber 63 tuổi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng kém mình 32 tuổi

Mọi chuyện thay đổi khi bà nhặt được một chiếc điện thoại di động ở phía sau ghế trong quán cà phê ở Tokyo vào tháng 8/2020. "Tôi cứ nghĩ có ai để quên ở đó, nhưng rồi một chàng trai trẻ tiến đến và hỏi tôi có nhìn thấy chiếc điện thoại không", bà kể lại.

Một tuần sau, họ tình ngờ gặp lại trên chuyến tàu điện, nhận ra nhau và trao đổi số điện thoại. Chẳng mấy chốc cả hai đã thân thiết và gọi điện cho nhau mỗi đêm hơn một tiếng.

"Bất kể tôi nói về điều gì, công việc hay cuộc sống thường ngày, sở thích, anh ấy đều hiểu. Tôi cảm nhận được anh ấy thực sự quan tâm đến tôi và khiến tôi rất hạnh phúc", Azarashi tâm sự.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai gửi thư tình cho Azarashi, bày tỏ: "Xin hãy làm công chúa của anh". Sau một tháng hẹn hò, hai người mới biết tuổi thật của nhau.

Azarashi và bạn trai đăng ký kết hôn vào Giáng sinh năm 2022. Ba năm trôi qua, họ vẫn giữ tình cảm ngọt ngào như thuở mới yêu, cùng nhau làm việc nhà và điều hành một công ty mai mối.

"Chúng tôi vẫn gọi nhau là hoàng tử, công chúa", Azarashi nói.

Dù đã kết hôn được 3 năm, cả hai vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu