Chuyện tình 7 năm của minh tinh và thiếu gia đang gây sốc ở Thái: Cấm đăng ảnh lên MXH, không được nói về hôn nhân

Nữ diễn viên Mild Lapassalan đang bị réo gọi giữa ồn ào gia tộc Singha của chồng cô - thiếu gia Pi Sunith Scott. Cụ thể, Pi Sunith Scott bị em trai là Psi Scott tố xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Psi Scott tố mọi người trong gia đình đều biết rõ nhưng không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Mild Lapassalan là vợ của Pi Sunith Scott. Cô chỉ vừa mới kết hôn từ năm ngoái và hiện đang mang thai con đầu lòng. Trên trang cá nhân, cư dân mạng liên tục chất vấn, yêu cầu Mild Lapassalan lên tiếng về ồn ào của chồng. Profile và chuyện tình của nữ diễn viên này cũng đặc biệt được công chúng quan tâm theo.

Mild Lapassalan sinh năm 1994 ở Bangkok, Thái Lan. Cô có bằng cử nhân ngành Điện ảnh và Video tại Khoa Nghệ thuật Truyền thông, Đại học Rangsit. Nữ diễn viên có một em gái tên là Meen Wichayaporn Jiravechsunthornkul. Sự nghiệp trong ngành giải trí của Mild Lapassalan bắt đầu vào năm 2011, khi cô giành được danh hiệu khu vực phía Đông trong cuộc thi sắc đẹp U-Tip Freshy. Bạn bè của Mild Lapassalan đã lập fanpage trên Facebook và Instagram cho cô, giúp cô được biết đến nhiều hơn và trở thành một thần tượng mạng, được giới trẻ cả nam và nữ yêu thích. Sau đó, Mild Lapassalan bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí thông qua nhiều tác phẩm khác nhau, bao gồm video âm nhạc và người mẫu, và nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình Nong Mai Rai Borisut .

Trước khi đi đến hôn nhân, Mild Lapassalan hẹn hò 7 năm với Pi Sunith Scott - người thừa kế của tập đoàn bia Singha trong bí mật. Đến tháng 2/2024, Pi Sunith Scott đã cầu hôn mỹ nhân sinh năm 1994. Từ đây, nữ diễn viên mới có thể công khai nói về chuyện tình yêu.

Trên talkshow Kuy Saap Show , Mild Lapassalan nói rằng cô không phải là mẫu người lý tưởng của chồng, nhưng cô thích anh vì sự tốt bụng, dịu dàng và không dùng lời lẽ thô tục. Nữ diễn viên sinh năm 1994 kể: "Anh ấy không thích nói về hôn nhân. Chúng tôi đã hẹn hò khoảng 5 năm, và tôi muốn hỏi anh ấy, tôi muốn biết anh ấy nghĩ gì, liệu chúng tôi có còn tương lai bên nhau không. Anh ấy bảo đừng nói về hôn nhân, anh ấy không thích nói về điều đó. Tôi ổn với điều đó, tôi hiểu. Sau đó, anh ấy cầu hôn ở Chile. Anh ấy bảo tôi đừng nói với ai cả vì chúng tôi chưa nói với bố mẹ anh ấy. Tôi muốn xin phép bố mẹ anh ấy một cách tử tế trước khi nói với họ".

Chuyện tình yêu này hoàn toàn nằm trong bóng tối vì thiếu gia tập đoàn Singha không thích công khai: "Anh ấy không phải là người thích xuất hiện trước công chúng, khá kín đáo. Anh ấy cảm thấy nếu ở nơi đông người, anh ấy sẽ không quen được, vì vậy anh ấy đã xin thời gian để thích nghi. Chúng tôi đã bên nhau 7 năm và chưa bao giờ đăng ảnh chụp chung, vì anh ấy yêu cầu tôi không đăng. Việc đăng ảnh hay không là điều chúng tôi luôn thảo luận. Thỉnh thoảng, vào ngày sinh nhật hoặc những ngày lễ quan trọng, tôi muốn đăng gì đó và hỏi xem có thể đăng ảnh sinh nhật của anh ấy không, nhưng anh ấy nói không, sẽ có quá nhiều người nhìn thấy. Chúng tôi sống cuộc sống rất bình thường. Khi tôi đăng gì đó, mọi người thường bình luận rằng nó xuất hiện trên kênh của Pokky (kênh của Pok Passakorn Chirathivat). Chồng tôi là bạn thân của Pok, nên mọi người để ý. Chúng tôi chỉ sống cuộc sống bình thường, chỉ là không đăng lên mạng xã hội thôi. Tôi có ảnh từ cả 7 năm, nhưng tôi không đăng chúng ở đâu cả, tôi giữ chúng để xem riêng với nhau".

Mild Lapassalan còn tiết lộ cả cách gia tộc quyền lực top đầu đất nước đối xử với mình: "Phải nói rằng, 7 năm này đã chứng minh rất nhiều điều về chúng tôi. Anh ấy biết tôi đến với cuộc đời vì tôi thực sự yêu anh ấy, và anh ấy ở bên tôi vì anh ấy thực sự yêu tôi. Vì vậy, không có gì phải nghi ngờ cả. Hơn nữa, gia đình anh ấy rất tuyệt vời. Mặc dù tôi chỉ là một cô gái bình thường, nhưng gia đình anh ấy vẫn rất tốt với tôi. Về những bình luận... Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người nghĩ như vậy. Hãy để thời gian phán xét, bởi vì cuối cùng mọi người sẽ cảm nhận và nhìn thấy điều gì là thật và điều gì là tình cảm chân thành".

Được biết cặp đôi quen biết nhau qua nữ diễn viên Rasri Balenciaga Chirathivat. Rasri Balenciaga Chirathivat và Mild Lapassalan đóng chung phim Nong Mai Rai Borisut . Lúc đó, nữ diễn viên sinh năm 1994 đang độc thân và cô đơn. Pi Sunith Scott là bạn thân của bạn trai Rasri Balenciaga Chirathivat, nên đã mời Mild Lapassalan đi ăn tối.

"Đó là cách chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi có cơ hội trò chuyện và trao đổi ý kiến, và tôi phát hiện ra anh ấy thích cùng loại nhạc, thích đi xem hòa nhạc và có lối sống tương tự. Ban đầu, chúng tôi không biết nói chuyện gì, nhưng một trong hai người nhắc đến âm nhạc, và sau đó cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài.

Trước khi gặp mặt, tôi cần phải xem anh ấy trông như thế nào. Anh ấy nói rằng bạn anh ấy cho anh ấy xem Instagram của tôi, và anh ấy rất ngạc nhiên, tự hỏi tôi là ai và tại sao tôi lại có nhiều người theo dõi như vậy. Anh ấy hoàn toàn không xem phim truyền hình hay tivi. Anh ấy nghĩ tôi không phải gu của anh ấy vì tôi trông quá ngây thơ, nhưng anh ấy vẫn muốn thử. Còn anh ấy thì đúng gu của tôi. Tôi thích những chàng trai lai có má lúm đồng tiền và đôi mắt to. Anh ấy đề nghị chúng tôi gặp nhau, nói rằng chúng tôi có thể hợp nhau" - nữ diễn viên sinh năm 1994 kể lại những ngày đầu gặp chồng thiếu gia.

Vì nhà của Pi Sunith Scott rất gần nhà hàng nên sau khi ăn xong, anh đã mời Mild Lapassalan đến nhà chơi. Trong nhà của thiếu gia này có rất nhiều nhạc cụ. Khi Mild Lapassalan mở tủ lạnh ra, cô phát hiện trong đó chỉ có nước uống và bia của hãng Singha, không có bất kỳ nhãn hiệu nào khác. Về sau, bạn bè mới cho Mild Lapassalan biết Pi Sunith Scott là hậu duệ của gia tộc Singha. Nữ diễn viên đã vô cùng ngạc nhiên.

"Anh ấy là một người rất tốt. Ai cũng nói vậy, đặc biệt là em gái tôi, người biết tôi là người như thế nào. Em ấy liên tục nói chị tích phước ra sao mà gặp được anh ấy? Tôi không phải là một người phụ nữ đoan trang, nữ tính chút nào. Ai quen biết tôi cũng biết tôi như thế nào. Anh ấy là một người đàn ông lịch sự, có lễ độ và quyến rũ, anh ấy không dùng lời lẽ thô tục, yêu động vật và dịu dàng" - Mild Lapassalan kể.