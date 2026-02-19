Chuyển tiền thành công nhưng tiền chưa về tài khoản người nhận: Nguyên nhân từ đâu?

Sai thông tin người thụ hưởng



Sai thông tin người thụ hưởng là nguyên nhân thường gặp nhất khiến giao dịch không đến đúng người nhận. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong số tài khoản, tên người nhận hoặc ngân hàng thụ hưởng, dòng tiền sẽ bị chuyển nhầm hoặc bị hệ thống giữ lại để xử lý. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người chuyển nhập sai dữ liệu, chọn nhầm ngân hàng hoặc không kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận giao dịch.

Khi xảy ra tình huống này, tài khoản người chuyển đã bị trừ tiền nhưng người nhận không có biến động số dư. Để xử lý, khách hàng cần đến chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản, xuất trình giấy tờ tùy thân và chứng từ giao dịch để yêu cầu tra soát. Với các giao dịch liên ngân hàng, thời gian giải quyết thường kéo dài hơn do cần sự phối hợp giữa nhiều đơn vị. Để hạn chế rủi ro, người dùng nên kiểm tra kỹ thông tin và ưu tiên chuyển tiền bằng mã QR hoặc lưu sẵn người thụ hưởng quen thuộc.

Lỗi kết nối Internet hoặc chưa cập nhật biến động số dư

Trong nhiều trường hợp, tiền đã được chuyển thành công nhưng người nhận không thấy thông báo do mất kết nối Internet hoặc ứng dụng Mobile Banking chưa kịp đồng bộ dữ liệu. Việc không đăng ký dịch vụ SMS Banking cũng khiến người nhận không nhận được tin nhắn báo tiền về và dễ hiểu nhầm rằng giao dịch chưa hoàn tất.

Cách đơn giản nhất là người nhận chủ động đăng nhập ứng dụng ngân hàng để kiểm tra lịch sử giao dịch hoặc chờ hệ thống cập nhật lại dữ liệu. Người chuyển cũng nên lưu giữ hình ảnh giao dịch thành công để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết.

Lỗi hệ thống ngân hàng thụ hưởng

Khi ngân hàng thụ hưởng đang bảo trì hệ thống hoặc gặp sự cố kỹ thuật, giao dịch có thể bị treo tại kênh trung gian và chưa được hạch toán vào tài khoản người nhận. Biểu hiện thường thấy là người nhận không đăng nhập được ứng dụng ngân hàng hoặc không nhận được thông báo biến động số dư.

Trong tình huống này, tiền có thể được hoàn về tài khoản người chuyển hoặc tiếp tục bị giữ lại chờ hệ thống xử lý. Nếu sự cố kéo dài, cả người chuyển và người nhận nên liên hệ tổng đài hoặc trực tiếp đến điểm giao dịch của ngân hàng để được tra soát và hỗ trợ kịp thời.

Sử dụng dịch vụ chuyển tiền thường thay vì chuyển nhanh 24/7

Không ít khách hàng lựa chọn chuyển tiền thường mà không để ý đến thời gian xử lý của dịch vụ này. Khác với chuyển tiền nhanh 24/7, chuyển tiền thường phụ thuộc vào giờ làm việc hành chính của ngân hàng, đặc biệt đối với các giao dịch liên ngân hàng.

Nếu giao dịch được thực hiện trước khoảng 15 giờ trong ngày làm việc, tiền có thể về trong ngày. Ngược lại, nếu chuyển sau 16 giờ, vào buổi tối hoặc cuối tuần, tiền thường được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Để tránh hiểu nhầm, khách hàng cần nắm rõ loại hình dịch vụ mình đang sử dụng và ưu tiên chuyển tiền nhanh khi cần giao dịch gấp.

Giao dịch vào thời điểm cao điểm hoặc dịp lễ, Tết

Vào các khung giờ cao điểm hoặc trong những dịp lễ, Tết, hệ thống ngân hàng phải xử lý lượng giao dịch rất lớn, dễ dẫn đến tình trạng chậm trễ hoặc nghẽn kênh thanh toán. Đây là nguyên nhân mang tính hệ thống và khó tránh khỏi khi nhu cầu giao dịch tăng đột biến.

Trong trường hợp này, người dùng nên chủ động lựa chọn thời gian chuyển tiền hợp lý, tránh các khung giờ cao điểm. Đồng thời, ưu tiên sử dụng các ngân hàng có nền tảng công nghệ ổn định để đảm bảo tốc độ và độ an toàn của giao dịch.

Giả mạo hình ảnh chuyển khoản thành công để lừa đảo

Một số đối tượng xấu lợi dụng tâm lý chủ quan của người giao dịch để tạo hình ảnh chuyển khoản giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trong các giao dịch mua bán trực tuyến. Các hình ảnh này được chỉnh sửa tinh vi, khiến người nhận tin rằng tiền đã được chuyển thành công.

Dấu hiệu rõ nhất là tài khoản không có bất kỳ biến động số dư nào dù đã nhận được ảnh chụp giao dịch. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất là chỉ xác nhận giao dịch khi tiền thực sự hiển thị trong tài khoản, tuyệt đối không dựa hoàn toàn vào ảnh chụp màn hình hay lời cam kết từ phía đối tác.

Thu Thuỷ (TH)