Chuyện “tâm linh” xảy ra ở Nghĩa trang Trường Sơn lúc quay MV "Nỗi Đau Giữa Hòa Bình" của Hòa Minzy

Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - sản phẩm âm nhạc hiện đang “làm mưa làm gió” của Hòa Minzy gây choáng với loạt thành tích mới. MV càn quét YouTube với hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau hơn 2 ngày ra mắt, vượt qua tất cả để chính thức đạt Top 1 Music Video Ra Mắt Ấn Tượng Nhất Thế Giới, theo BXH YouTube Chart - hệ thống xếp hạng chính thức toàn cầu của nền tảng video lớn nhất hành tinh. Giữa những con số khủng, Hòa Minzy tiết lộ câu chuyện hậu trường khiến người nghe “sởn da gà”.

Tối 25/8, Hòa Minzy cập nhật bài đăng

Cụ thể, tối 25/8, Hòa Minzy cập nhật bài đăng bày tỏ cảm xúc về sự đón nhận của khán giả với MV Nỗi Đau Giữa Hòa Mình và mối liên kết đặc biệt của cô trong quá trình sản xuất. Hòa Minzy mô tả đây là “câu chuyện có sợi dây kết nối vô hình và cũng khá tâm linh”.

MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được Hòa Minzy đầu tư như phim điện ảnh, do Nhu Đặng - đạo diễn đứng sau thành công của MV Bắc Bling đảm nhận. Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con hiền dịu, tận tảo sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị.

Về khâu lựa bối cảnh, Hòa Minzy và đạo diễn Nhu Đặng, cùng ekip quyết định lựa chọn Nghĩa Trang Trường Sơn - Quảng Trị và Lăng Cô Đường Lâm (Hà Nội) với 2 bối cảnh chính. Việc sắp xếp và di chuyển cho ekip cả trăm con người khá đồ sộ và tốn kém, cho thấy mức độ "chịu chi" của Hòa Minzy.

Câu chuyện hậu trường mà nữ ca sĩ tiết lộ lại khiến nhiều người sởn da gà, bởi sự trùng hợp khó lý giải tại Nghĩa trang Trường Sơn. Theo lời Hòa Minzy, vào ngày 11/8 cô cùng ekip đã đến Quảng Trị để ghi hình. Điểm dừng chân cuối cùng là Nghĩa trang Trường Sơn. Tại đây, nữ ca sĩ cùng gia đình và ekip đã thắp hương tại từng khu mộ, khấn nguyện để có thể thực hiện cảnh quay một cách trọn vẹn. Điều kỳ lạ là khi mọi người vừa thắp hương xong, một cơn mưa bất ngờ kéo tới, bầu trời tối sầm lại, tạo ra khung cảnh đúng như ekip mong muốn để khắc họa cảm xúc bi thương của ca khúc.

Nhưng điều khiến Hòa Minzy nhớ mãi chính là khi bước sang khu mộ cuối cùng, nơi có phần mộ các liệt sĩ quê Bắc Giang - Bắc Ninh. Bất ngờ lúc này trời hửng sáng, hoàng hôn nhuộm vàng khắp nghĩa trang. Trong giây phút cầm nhang thắp lên phần mộ đầu tiên, nữ ca sĩ rùng mình khi phát hiện tên liệt sĩ được khắc trên bia chính là người con của Quế Võ - Bắc Ninh, cũng là quê hương nơi cô sinh ra. Hòa Minzy kể lại, khoảnh khắc ấy khiến cô thấy như có sự chỉ lối vô hình, như thể tấm lòng tri ân của mình đã được chứng giám.

Câu chuyện càng thêm xúc động khi sau buổi quay, Hòa Minzy gặp bác bảo vệ nghĩa trang. Người đàn ông đã làm việc ở đây 40 năm liên tục nói lời cảm ơn, khẳng định rằng chắc hẳn các liệt sĩ nơi đây rất vui khi có một nghệ sĩ trẻ như Hòa dành tâm huyết cho những sản phẩm tri ân quê hương đất nước.

Chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt, Hòa Minzy thừa nhận rằng đó là kỷ niệm không thể nào quên trong sự nghiệp. Cô tin rằng chính sự ủng hộ của các anh hùng liệt sĩ đã giúp ekip có thể hoàn thành MV trong thời gian gấp rút mà vẫn tạo nên một tác phẩm mang tính lịch sử, chạm đến trái tim người xem. Và có lẽ, cũng chính “mối duyên” khó lý giải ấy đã góp phần giúp Nỗi Đau Giữa Hòa Bình vươn thẳng top 1 trên YouTube, chạm đến trái tim hàng triệu người xem. Hòa Minzy khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp tri ân và tự hào dân tộc. Người nghệ sĩ chỉ cần đủ tâm và đủ tầm, vẫn có thể chinh phục quốc tế bằng giá trị cốt lõi của mình.