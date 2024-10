Để bảo đảm an toàn cho các chuyến phà qua sông, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Lữ đoàn 249 phân luồng, điều tiết các phương tiện nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, cấm các phương tiện thủy nội địa, thuyền cá không di chuyển vào khu vực hoạt động bến để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các chuyến phà.