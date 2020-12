"Chuyện ông Park Hang-seo than là vấn đề muôn thuở rồi, đấy là lúc cần tài năng của HLV"

Trong buổi họp báo sáng nay, HLV Park Hang-seo nhắc lại một vấn đề mà ông từng nhiều lần than phiền, đấy là nhiều CLB V.League ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại, nên các tiền đạo nội ít đất diễn, dẫn tới thầy Park khó chọn được nhân tài cho hàng công.



"Tôi cũng mong muốn làm mới đội tuyển, nhưng trên nền tảng của bóng đá Việt Nam thì tiền đạo hơi khó khăn, khi 70% các CLB dùng tiền đạo ngoại. Còn hàng tiền vệ thì tôi đã có những phát hiện mới cho mình rồi".

Nói về lời than phiền của thầy Park, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định:

"Đây là vấn đề có từ lâu rồi, khi chúng ta chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp. Muốn giải đấu hấp dẫn thì phải có ngoại binh. Các đội bóng muốn có thành tích thì thường ký hợp đồng và sử dụng ngoại binh những vị trí then chốt, đặc biệt là tiền đạo. Không riêng gì nước mình mà nước khác cũng vậy thôi.

Rất khó điều hòa vấn đề tiền đạo ngoại và tiền đạo nội. Chúng ta thuê ngoại binh vì sức ép thành tích, nó liên quan đến vấn đề đầu tư. Như ông Park nói, tiền đạo ngoại khiến tiền đạo nội ít đất diễn là muôn thuở rồi. Quan trọng là chúng ta đào tạo cầu thủ thế nào thôi.

Ở khâu sử dụng, các đội bóng vẫn muốn dùng tiền đạo ngoại nhiều để lấy thành tích, nhưng nếu có tiền đạo nội tốt thật sự, mang lại lợi ích thì họ sẽ dùng thôi. CLB thì vẫn phải ưu tiên thành tích nên chuyện ông Park đặt ra là từ lâu rồi và khó điều hòa.

Nhưng hôm vừa rồi ông Park đề cập một vấn đề tôi thấy hợp lý, đấy là trong việc tổ chức đội hình thi đấu V.League, nên có 1 – 2 vị trí dành cho các cầu thủ U23. Điều đó tương đối hợp lý. Còn cân bằng giữa thành tích CLB với vấn đề đào tạo là rất khó cho mọi nền bóng đá chứ không riêng gì Việt Nam".

HLV Park Hang-seo hiện đang thử nghiệm Hồ Tuấn Tài cho vị trí sở trường trung phong. Mùa trước ở SLNA, Tuấn Tài phải rời vị trí sở trường sang đá cánh (hiện đã đầu quân cho CLB TP.HCM).

Nói sâu hơn về câu chuyện nên áp dụng luật, buộc mỗi CLB V.League phải tạo cơ hội cho cầu thủ U23 thi đấu, cựu danh thủ Thể Công tiếp:

"Ví dụ ở Quảng Ninh, nếu Hải Huy vẫn đá chính thức thì làm sao phát hiện ra Hai Long? Vì vậy đấy là câu chuyện dùng người, con mắt nhìn của HLV nữa. Đấy là vấn đề rất khoa học, cần sự chuyên môn sâu để phát hiện ra các tài năng.

Ở nước ta bây giờ các CLB cũng có đầy đủ phương pháp để theo dõi cầu thủ trẻ rồi. Chúng tôi ngày xưa huấn luyện nhiều khi chỉ có thể theo cảm tính, tài năng này đá tốt thì cho vào, thấy chưa ổn lại thay ra. Bây giờ thì có nhiều phương pháp theo dõi cầu thủ hơn, nên việc phát hiện các tài năng trẻ cũng tiện hơn nhiều".

Hai Long được phát hiện tại V.League khi Hải Huy chấn thương.

Trở lại với vấn đề tiền đạo ngoại, một chi tiết đáng lưu ý nữa là phong cách sử dụng theo kiểu cao lớn, mạnh mẽ kết hợp bóng bổng sẽ tốt, hay phong cách kĩ thuật, phối hợp sẽ tốt cho bóng đá Việt Nam? Ông Hải đưa ra quan điểm:

"Đó là một bài toán mà những nền bóng đá đơn giản hay gặp. Thường thì các nền bóng đá đơn giản, như Việt Nam mình, vẫn chuộng các tiền đạo ngoại cao to, khỏe rồi rót bóng bổng vào cho ghi bàn.

Nhưng gần đây theo sự phát triển chung, một số đội bắt đầu dùng mẫu tiền đạo khéo léo. Thậm chí có những đội không cần ngoại binh đá tiền đạo mà cho đá lùi ở phía sau. Xu hướng đó là tích cực với Việt Nam hơn.

Người ĐNÁ giờ dù có tầm vóc tốt hơn, nhưng nhìn chung sức mạnh, sức bền vẫn kém nhiều so với ngoại binh. Các CLB yếu như Nam Định thì hay dùng ngoại binh to khỏe, nhưng nhiều đội như Hà Nội, hàng thủ đâu có dùng ngoại binh mà vẫn tốt. Không phải cứ to cao, khỏe là tốt mà còn cần tư duy, khả năng phối hợp và vai trò của HLV nữa".

Dùng tiền đạo ngoại nhiều hay ít, phong cách cao to chơi bóng bổng hay kĩ thuật, phối hợp ngắn... là các vấn đề bóng đá Việt Nam còn phải suy tính và tìm đường phát triển.

Cuối cùng về vấn đề này, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng có thể thầy Park chỉ than phiền thế thôi, chứ vẫn luôn có những phương pháp giải quyết riêng.

"Ông Park phàn nàn thì cũng hợp lý, và ông ấy cứ phàn nàn thôi nhưng tôi nghĩ HLV người Hàn sẽ tìm được cách sử dụng cầu thủ hợp lý, chọn lựa người đá trung phong tốt nhất. Ông ấy cũng đang làm điều đó.

Có thể ông ấy sẽ tìm chiến thuật nào đấy phù hợp khi ta không có nhiều trung phong hay. Người ta bảo dụng nhân như dụng mộc mà. Có gỗ này thì dùng thế này, gỗ khác thì phải dùng kiểu khác, đấy là cái giỏi của HLV, phải biết liệu cơm gắp mắm. Ví dụ bây giờ ông ấy đang thử nghiệm Hồ Tuấn Tài chẳng hạn.

Ông Park kêu thì cứ kêu, nói thì cứ nói, nhưng có thể đó chỉ là bài của ông ấy thôi, chứ ông ấy sẽ không ỉ lại khó khăn đó đâu".

Về 2 trận giao hữu tới đây giữa ĐTQG và U22 Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hải cũng đưa ra nhận định:

"Tôi nghĩ khoảng cách giữa U22 Việt Nam bây giờ và ĐTQG là tương đối xa đấy. Lớp cầu thủ U22 Việt Nam trước đó của Công Phượng, Tuấn Anh hay lớp Quang Hải thì nhiều nhân tài hơn. Lớp hiện tại thì không bằng trước đó vì không phải lúc nào chúng ta cũng đào tạo ra được cầu thủ giỏi. Nếu giờ 2 bên đá song phẳng thì U22 Việt Nam thua to ĐTQG đấy!"