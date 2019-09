Chuyện như đùa trong 'Biệt đội hoa hòe': Vua sai đi tìm vợ lại yêu luôn người trong mộng của vua

Biệt đội hoa hòe - Trung tâm mai mối Joseon xoay quanh câu chuyện về một nhóm mỹ nam chịu trách nhiệm làm 'ông tơ' se duyên cho những người có nhu cầu.



Một ngày, biệt đội nhận được nhiệm vụ mật từ nhà vua - giúp ngài bảo vệ mối tình đầu của mình. Theo yêu cầu, các chàng trai đã mạo hiểm mạng sống để biến Gae Ddong (Gong Seung Yeon - tình đầu của vua) thấp hèn thành tiểu thư quý tộc tinh tế.



Mới đây, nhà đài đã tung ra một đoạn teaser ngắn, hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ trong phim.



Đoạn teaser mở đầu với phân cảnh Gae Ddong (Gong Seung Yeon) và Yi Soo (Seo Ji Hoon) tay trong tay, trao cho nhau ánh mắt ấm áp, hạnh phúc. Gae Ddong nói rằng:'Tôi và Yi Soo là một gia đình. Dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn đứng về phía tôi!'.



Mối tình lãng mạn của họ nhanh chóng trở thành chuyện tình tay ba rắc rối khi Ma Hoon (Kim Min Jae) - ông mai tài giỏi nhất Joseon xuất hiện.

Ban đầu, anh chàng tiếp cận Gae Ddong chỉ vì thực hiện yêu cầu của hoàng đế Yi Soo là biến cô trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng chàng mai mối lại vô tình rơi vào lưới tình của cô nàng bướng bỉnh.

Mặc dù Gae Ddong tức giận với những hành động của Ma Hoon, nhưng trái tim cô lại khẽ rung động một nhịp khi anh chàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.

Gae Ddong khẽ rung động với những cử chỉ của ông mai Ma Hoon

Không những vậy, Biệt đội hoa hòe còn gây chú ý với mối tình tay ba giữa Do Joon (Byun Woo Seok), Kang Ji Hwa (Go Won Hee) và Go Young Soo (Park Ji Hoon). Bộ ba này dự đoán sẽ mang đến những tình huống hài hước khó đỡ.

Và để hâm nóng bầu không khí trước thềm lên sóng, nhà sản xuất đã tung ra sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim. Cụ thể, chính giữa sơ đồ là Yi Soo (Seo Ji Hoon) - chàng thợ rèn trẻ bỗng nhiên trở thành vua, chung quanh ngài gồm Moon Seok (Lee Yoon Geon) - cha nuôi, Kang Mong Goo (Jung Jae Sung) - tả nghị chính, người luôn muốn lật ngược cục diện quanh dòng dõi hoàng tộc của Yi Soo.

Phía bên trái, Ma Bong Duk (Park Ho San) - lĩnh nghị chính, đồng thời là cha của Ma Hoon (Kim Min Jae). Ông đầy tham vọng, nuôi ý định thao túng Yi Soo vì lợi ích bản thân.

Bên cạnh đó, ông còn đưa cháu gái tên Dae Bi (Kwon So Hyun) vào cung để gia tăng quyền lực cho mình. Giữa Kang Mong Goo và Ma Bong Duk tồn tại mối quan hệ thù địch.



Bên dưới vòng tròn chính trị của Yi Soo là Gae Ddong - người con gái có thể đảm nhận mọi loại hình công việc, miễn là được trả công. Một trái tim hướng từ Yi Soo tới Gae Ddong, gợi ý về mối tình lãng mạn mà nhà vua dành cho nàng. Gae Ddong có một người anh em tên Kang, là người hầu trong nhà Kang Mong Goo.

Giữa Gae Ddong và Ma Hoon cũng xuất hiện mũi tên nét đứt cùng một trái tim. Dù ban đầu, Ma Hoon nghĩ Yi Soo chỉ là người mà anh tin tưởng, nhưng sau đó thành viên của biệt đội hoa hòe đã chuyển sang 'cảnh giác' với nhà vua.



Các thành viên khác của biệt đội bao gồm Goo Young Soo (Park Ji Hoon) - một stylist nức tiếng và Do Joon (Byun Woo Seok) - chuyên gia xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý. Do Joon và Kang Ji Hwa (Go Won Hee) - con gái Kang Mong Goo, người luôn tự hào về trí thông minh lẫn nhan sắc của bản thân, cũng nảy sinh quan hệ tình cảm.

Biệt đội hoa hòe - Trung tâm mai mối Joseon sẽ lên sóng vào ngày 16/09 tại VN.