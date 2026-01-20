Công an xã Đồng Lương giải quyết nhanh vụ chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vào 8 giờ 30 phút ngày 18/1, Công an xã Đồng Lương tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1981, trú tại khu Đá Hen, xã Đồng Lương).

Chị Lý cho biết, tài khoản cá nhân của mình (STK: 0352251xxx mở tại MBBank) bất ngờ nhận 3.010.000 đồng do người lạ chuyển nhầm. Nhận thấy đây không phải tài sản của mình và được tiếp cận các thông tin cảnh báo, tuyên truyền về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, chị Lý đã chủ động đến Công an xã Đồng Lương để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã khẩn trương tiến hành xác minh nguồn gốc số tiền chuyển nhầm. Qua rà soát, xác định giao dịch được thực hiện tới một tài khoản ngân hàng tại khu vực phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Công an xã Đồng Lương đã liên hệ với Công an phường Vũng Tàu và thực hiện trao đổi thông tin qua hệ thống dữ liệu dân cư nhằm xác minh chủ tài khoản chuyển tiền.

Công an xác định người chuyển nhầm là chị Trần Bích Phượng (sinh năm 1982, trú tại phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh). Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan Công an, chị Phượng đã trực tiếp đến Công an phường Vũng Tàu để xác nhận nội dung sự việc.

Chị Phượng cho biết, ngày 18/1, bản thân sử dụng tài khoản số 0081000519xxx mở tại Vietcombank để thực hiện giao dịch chuyển tiền, tuy nhiên do sơ suất trong quá trình thao tác đã chuyển nhầm 3.010.000 đồng đến tài khoản của chị Nguyễn Thị Lý.

Theo chị Phượng, số tiền trên được chị chuyển để gửi về cho mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) nhằm phục vụ việc đóng viện phí điều trị cho ông Trần Quốc Lợi (sinh năm 1967), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Việc chuyển nhầm này khiến gia đình chị lo lắng do đang cần tiền gấp cho việc điều trị.

Công an xã Đồng Lương đã phối hợp với chị Nguyễn Thị Lý tiến hành các thủ tục cần thiết để trao trả lại số tiền 3.010.000 đồng cho chị Trần Bích Phượng theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm trong thời gian ngắn, chị Trần Bích Phượng đã bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới Công an xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ vì đã hỗ trợ, giúp đỡ chị nhận lại tài sản, góp phần tháo gỡ khó khăn cho gia đình trong lúc cấp thiết.