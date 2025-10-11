HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chuyển nhầm 1 tỷ đồng, người phụ nữ nhận lại ngay sau 1 ngày

Trang Anh |

Chỉ 1 ngày sau khi chuyển nhầm tiền, ngày 10/10, chị N.T.H đã hoàn trả toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng cho chị G.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, mới đây, Công an phường Hà Huy Tập đã hỗ trợ công dân thu hồi 1 tỷ đồng chuyển nhầm.

Cụ thể, ngày 9/10, Công an phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.H.G, trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, về việc chuyển nhầm 1 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) chi nhánh Hà Tĩnh vào tài khoản mang tên N.T.H cùng ngân hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Hà Huy Tập đã nhanh chóng phối hợp với MB Bank chi nhánh Hà Tĩnh và Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) để xác minh, truy tìm người nhận tiền. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người nhận là chị N.T.H, trú tại phường Quy Nhơn Bắc.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, tích cực của lực lượng công an và ngân hàng, đến ngày 10/10, chị N.T.H đã hoàn trả toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng cho chị G. Ngay khi nhận lại tiền, chị G. bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Hà Huy Tập vì tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả.

