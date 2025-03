Chuyện Nhà Linh Bí làm rõ mối quan hệ với thành viên nhóm Nghiện Nhà đang vướng lùm xùm

Những ngày gần đây, câu chuyện về hành trình bỏ Hà Nội về Hội An được N.N.A - thành viên group Nghiện Nhà đăng tải trong nhóm này đã thu hút sự chú ý. Cô bị nhiều người tố từng gọi vốn, rủ rê mọi người đầu tư theo hình thức trái với pháp luật hiện hành.

Ngay sau ồn ào nổ ra, các thông tin liên quan, bao gồm cả hình ảnh căn nhà ở Hội An được N.N.A đính kèm bài đăng cũng được quan tâm. Được biết căn nhà do vợ chồng N.N.A đi thuê nhưng đã chuyển đi, người sống hiện tại là Chuyện Nhà Linh Bí - kênh TikTok của vợ chồng Thanh Bình và Bích Ngọc, đang có 1,2 triệu người theo dõi.

Vợ chồng Thanh Bình - Bích Ngọc

Sau khi biết nhà N.N.A và Chuyện Nhà Linh Bí cùng thuê một căn nhà, cư dân mạng đã đặt những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của 2 gia đình. Tìm hiểu kỹ hơn, nhiều người còn phát hiện, nhà N.N.A cũng xuất hiện trong video nhà Linh Bí trước đó.

Vì vậy một vài người đã để lại bình luận thắc mắc phía dưới video nhà Linh Bí với thái độ không tích cực. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng có khi N.N.A và nhà Linh Bí cùng team trong chuyện đầu tư.

Với những đồn đoán này, vợ chồng Thanh Bình và Bích Ngọc đã trực tiếp trả lời netizen trên Facebook bằng page chính thức: “Em thuê lại cái này thôi mà. Thông tin không chính xác, các bác đừng đồn thổi, nhà em có biết gì đâu”.

Ngoài ra Bích Ngọc cũng nói thêm rằng cả 2 gia đình đều từ miền Bắc chuyển vào đây sinh sống, 2 em bé học cùng trường nên chuyện chơi với nhau cũng là bình thường.

Phản hồi của Chuyện Nhà Linh Bí về mối quan hệ với nhà N.N.A

Ở TikTok, cả 2 vợ chồng cũng thẳng thắn đáp trả cư dân mạng về chuyện có liên quan đến nhà N.N.A hay không. Khi có người thắc mắc rằng không liên quan nhưng Bích Ngọc lại gọi N.N.A là “bạn mình” thì cô đáp: “Thì bạn nhượng lại nhà chứ liên quan gì đến vụ kia. Ơ! Mình cũng giải thích cho mọi người đỡ hiểu lầm thôi. Hầu hết mọi người đều hiểu là mình không liên quan gì đến vụ việc kia mà, nên không sao đâu”.

Về ý kiến cho rằng vợ chồng Bích Ngọc quay xe “lúc sang thì bạn - lúc nạn thì không nhận”, Thanh Bình trả lời: “Tui biết ngay kiểu gì cũng có người nói như vậy mà. Nói kiểu gì các bác không suy diễn được nên thôi. Ai hiểu sẽ hiểu, còn người không muốn hiểu thì có nhồi nhét gì vào tai họ vẫn không muốn hiểu”.

Một số phản hồi của Chuyện Nhà Linh Bí trên TikTok

Trước đó, nói về lý do lựa chọn Hội An là nơi để cả gia đình sinh sống, Bích Ngọc cho biết ở đây phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Một nơi vừa có sự êm ả, yên tĩnh, vừa có trường học cho con gái và hai vợ chồng vẫn có thể làm việc và phát triển bản thân.

Về nơi mà Chuyện Nhà Linh Bí đang ở, căn nhà nằm trong một con ngõ thuộc khu dân cư yên tĩnh có tone màu chủ đạo là trắng. Điểm đặc biệt chính là khoảng sân vườn rộng rãi, xanh tươi mát mắt. Trước đó căn nhà do N.N.A thuê và decor lại và sau khi gia đình cô chuyển đi thì gia đình Bích Ngọc chuyển vào, có sẵn đầy đủ nội thất.

Bích Ngọc cũng cho biết căn nhà có giá thuê là 20 triệu đồng/ tháng, khiến nhiều người nhận xét là khá cao so với mức sống ở Hội An. Về ý kiến này, cô cho rằng mỗi người sẽ có những nhu cầu, mức thu nhập khác nhau nên cũng khó để đưa ra nhận định về chi tiêu gia đình. Trước khi chuyển về Hội An, cặp đôi cũng đã chuẩn bị sẵn 1 năm tiền nhà và tiền học của con, khoảng 300 triệu.

Căn nhà mà nhà Bích Ngọc đang ở

Chuyện Nhà Linh Bí là kênh TikTok về cuộc sống gia đình của vợ chồng Bích Ngọc - Thanh Bình và em bé Linh Bí. Nội dung kênh chia sẻ việc chăm con, nấu ăn, sinh hoạt thường ngày, được nhiều mẹ bỉm sữa yêu thích.

Năm 2023, Bích Ngọc nhận về ý kiến trái chiều vì quảng cáo sai sự thật về "thạch canxi" cho trẻ, khẳng định sản phẩm thuộc top đầu Nhật Bản nhưng thiếu bằng chứng. Sau đó Bích Ngọc đã xin lỗi, thừa nhận chủ quan, hoàn tiền và cam kết rút kinh nghiệm. Sau sự việc Bích Ngọc ít nhận PR sản phẩm và tập trung vào livestream bán hàng.

S.A (Tổng hợp)