Chuyện nguy hiểm gì đang xảy ra với “anh sếp” showbiz?

Ngày 2.3, tờ Sohu đưa tin tình trạng sức khỏe bất ổn của Hoàng Tử Thao đang nhận được quan tâm lớn từ công chúng Trung Quốc. Trong lúc ghi hình show Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý, "anh sếp Cbiz" đã đột nhiên bị khó thở, mặt mũi tái mét, choáng váng và lả người suýt ngất khi ngâm suối nước nóng.

Sức khỏe chuyển biến xấu đột ngột của Hoàng Tử Thao khiến cả ekip Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý hốt hoảng, hoang mang lo sợ. Các nghệ sĩ đã phải ôm, đỡ lấy nam ca sĩ vì sợ anh ngất xỉu ngã đập đầu, đập mặt xuống đất. Đạo diễn cũng ngay lập tức dừng quay, gọi xe cấp cứu và cho ekip chăm sóc, hỗ trợ Hoàng Tử Thao tại chỗ trước khi nhân viên y tế đến nơi. Rất may mắn là sau đó thể trạng của Hoàng Tử Thao đã được cải thiện.

Hoàng Tử Thao đột nhiên khó thở mặt mũi tái mét, choáng váng và lả người suýt ngất khi quay show truyền hình. Đồng nghiệp phải ôm, đỡ nam ca sĩ vì sợ anh ngất xỉu ngã xuống đất. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sohu, tình trạng nguy hiểm của Hoàng Tử Thao được cho là có liên quan đến tiền sử bệnh tật trước đây của anh. Nam ca sĩ từng gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng, ảnh hưởng đến não bộ. Theo Hoàng Tử Thao, anh từng bị ngã đập đầu xuống đất rất mạnh trong lúc tập võ. Cú ngã nghiêm trọng đến mức khiến "chủ tịch showbiz" bị xuất huyết não.

Bác sĩ đã phải thực hiện ca phẫu thuật khẩn để lấy cục máu đông ra khỏi não Hoàng Tử Thao nhằm cứu mạng anh. Hoàng Tử Thao chia sẻ anh bị khâu 43 mũi trên đầu. Theo "anh sếp Cbiz", may mắn là ca phẫu thuật thành công an toàn.

Bên cạnh đó, Hoàng Tử Thao còn tăng cân không phanh, nặng hơn 90 kg từ cuối năm 2025. Ngoài hình phát tướng quá nhanh, từng phẫu thuật xuất huyết não cũng như lịch trình làm việc cường độ cao đã khiến sức khỏe của chủ tịch showbiz xuống dốc nhanh chóng. Trên MXH, các khán giả khuyên Hoàng Tử Thao nên chú ý đến sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi, điều dưỡng bản thân để tránh gặp các vấn đề nguy hiểm.

Hoàng Tử Thao cho biết anh từng bị té ngã xuất huyết não và phải phẫu thuật khẩn. Ảnh: Weibo.

"Anh sếp showbiz" hiện tăng cân vùn vụt lên thành gần 100kg, trông khác xa so với trước đây (hình phải). Ảnh: Weibo.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương là đôi vợ chồng được quan tâm nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sohu