Chuyện người đàn ông nghèo 11 năm cưu mang "vợ nhặt": Mong bà ấy điện hỏi thăm, nói chuyện vui buồn, 9 ngày rồi đó…





11 năm cùng mối duyên "vợ nhặt"

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền câu chuyện về ông Nguyễn Hồng Minh (hay còn gọi là Ba Minh, ngụ Đồng Tháp) - người đàn ông nghèo khó nhưng đầy tình nghĩa đã cưu mang một người phụ nữ suốt hơn một thập kỷ qua.

Người phụ nữ ấy là bà Thái Thị Giao (69 tuổi, quê Nghệ An). Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, gần 30 năm trước, bà Giao trong một lần trốn chạy khỏi người chồng vũ phu, đã ôm con bỏ đi, để lại 3 người con khác ở nhà. Trên hành trình lưu lạc, bà thất lạc đứa con đi cùng và phải chịu cảnh một mình bơ vơ, qua nhiều tháng năm phận “bèo trôi”.

Định mệnh đưa bà gặp ông Ba Minh, một thợ hồ nghèo. Dù chẳng dư dả, ông vẫn cưu mang, thương yêu bà như vợ chồng, cùng nhau bươn chải mưu sinh suốt 11 năm qua.

Ông Nguyễn Hồng Minh (Ảnh: Mạnh Tùng)

“Hồi trước tôi làm thợ hồ còn bà ấy đi làm quán cơm. Sau đó gặp nhau là bà ấy bắt đầu theo tôi làm phụ hồ luôn, tôi làm thợ thì bà ấy phụ. Đi chỗ này chỗ kia sống, làm công trình này công trình khác.

Lớn tuổi rồi, làm hết nổi rồi nên về quê kiếm công việc khác làm nhẹ hơn, bán khoai tây chiên, cháo đậu... Nhà ven sông, lở xuống sông hết chỗ ở mới về quê vợ cũ bán vé số.” ông Minh ngậm ngùi nói về những năm tháng bôn ba nhọc nhằn.

Trong căn nhà dựng tạm bằng những tấm tôn, mấy cây cọc gỗ, vài miếng bạt chắp vá… thì có lẽ với người đàn ông khắc khổ đã hai màu tóc này, thứ ông trân quý nhất chính là tình cảm của ông và người “vợ nhặt”.

Căn nhà tạm của ông Minh (Ảnh: Mạnh Tùng)

“Sống tình nghĩa, thương nhau là được. Tiền bạc nay không kiếm thì mai kiếm. Vợ chồng già đùm bọc, săn sóc nhau để sống. Bà ấy bệnh thì tôi cũng giúp đỡ. Thấy tôi làm việc nặng là bà ấy giành, gánh vác thêm. Thương bà ấy dữ lắm.

Nghèo thì nghèo, nghèo mà hạnh phúc là được.” - Khi nhắc đến người vợ vẫn luôn nhớ thương, ông Ba Minh lại cười hiền.

2 con gà còn chưa kịp trả tiền và bữa ăn cuối cùng dang dở

Niềm vui giản dị ấy chẳng ngờ lại đóng sập với ông Ba Minh khi mới đây, con bà Giao đã tìm được mẹ và đến đón bà về quê đoàn tụ. Bữa ăn chia tay được ông bà chuẩn bị sẵn còn chưa kịp ăn đã vội rời xa. Khoảnh khắc chia ly, ông chỉ biết lặng người bên cửa, ánh mắt rầu rĩ nhìn theo bóng hình người đã cận kề sớm tối.

“Con gái nói vô thăm bà ấy nên mới ra chợ làm hai con gà, đặng nấu cháo, làm gỏi ăn. Mua chưa kịp trả tiền, trả thiếu nữa. Tính là ngày 16 nó (con gái) vô gặp mẹ thì bữa 15 đã vô, đòi về luôn. Mong bà ấy điện từng ngày, hỏi thăm nói chuyện vui buồn. 9 ngày rồi đó…” – ông Ba Minh nghẹn giọng.

Hình ảnh người đàn ông chất phác, gương mặt hiền lành đứng ngẩn ngơ nhìn theo “người vợ nhặt” gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Rất nhiều người thương hoàn cảnh của ông đã gửi tiền hỗ trợ.

Thế nhưng đi kèm với sự chú ý là những phiền toái ngoài mong muốn.

Đám đông tụ tập trước nhà ông Minh (Ảnh: Mạnh Tùng)

(Ảnh: Mạnh Tùng)

(Ảnh: Mạnh Tùng)

Trước nhà ông Minh những ngày qua luôn có hàng chục Youtuber, Tiktoker đến để liên tục livestream, cập nhật về câu chuyện của ông. Đoàn người kéo đến, nhốn nháo vây chật kín căn nhà nhỏ khiến ông Minh bận lòng, mọi sinh hoạt cá nhân đều bị làm phiền, chẳng thể tự nhiên ăn ngủ. Vậy nhưng, điều khiến ông lo lắng nhất vẫn là người vợ của mình.

“Mọi người quay thì quay, sự thật như nào thì nói. Sự thật không có mà cứ nói này kia, tội nghiệp bà ấy, cũng tội nghiệp tôi.” ông tâm sự.

Hàng xóm của ông, bà Đỗ Lợi Thu, cũng không khỏi xót xa: “Ông ấy bệnh mà vẫn đi bán vé số. Ông ấy hiền lắm, thương vợ dữ lắm. Hai người sống tình nghĩa nên ai ở đây cũng quý”.

Giờ đây, căn nhà nhỏ tạm bợ bên bờ sông chỉ còn một mình ông Minh. 11 năm gắn bó nay khép lại bằng một cuộc chia ly vội vàng, để lại khoảng trống dường như chẳng gì có thể bù đắp.