Chuyện lạ ở Bắc Ninh: Bố chồng người Mỹ đòi bán nhà để sang Việt Nam sống cùng thông gia

Sau 4 lần ghé thăm Việt Nam, ông bố chồng 63 tuổi người Mỹ đã đưa ra quyết định chấn động: Bán nhà sang Việt Nam định cư.

Sự bất đồng ngôn ngữ và khoảng cách nửa vòng trái đất tưởng chừng là rào cản, nhưng với gia đình Hương, đó lại là khởi đầu cho một tình thân xuyên biên giới đầy kỳ diệu. Sau 4 lần ghé thăm Việt Nam, ông bố chồng 63 tuổi người Mỹ đã đưa ra quyết định chấn động: Bán nhà sang Việt Nam định cư.

Khi "nửa vòng trái đất" thu hẹp bằng tình thân

Vũ Thị Hương (SN 2001, quê Bắc Ninh) kết hôn với Nick (SN 1998, quốc tịch Mỹ) vào năm 2023. Trong khi đôi trẻ đang xây dựng cuộc sống tại Việt Nam, ở bên kia đại dương, bố chồng Hương sống lặng lẽ một mình sau khi vợ qua đời. Chứng kiến sự đơn độc của người cha qua màn hình điện thoại, Hương không khỏi xót xa: "Tuy nhiên, vì công việc, chúng tôi chưa thể sang Mỹ sống cùng ông".

Thế nhưng, chính cái Tết Nguyên đán 2024 đã thay đổi tất cả. Lần đầu tiên sang thăm con, ông bố người Mỹ đã chọn ở lại nhà thông gia suốt một tuần dù con trai có nhà riêng cách đó chỉ 21km. Không khí sum vầy của Tết Việt đã chạm đến trái tim người đàn ông cô đơn. Trong bữa cơm chia tay, ông xúc động: "Rất lâu rồi, tôi mới được cảm nhận không khí gia đình, hiểu thế nào là sự sum vầy, đầm ấm. Chắc chắn, tôi sẽ trở lại đây thêm nhiều lần nữa".

"Hòa tan" vào văn hóa Việt

Giữ đúng lời hứa, ông đã quay lại Việt Nam thêm 3 lần nữa. Điều kỳ lạ là trong mọi chuyến đi, ông đều từ chối ở nhà con trai để được sống chung dưới mái nhà của bố mẹ Hương. Ông yêu cái thanh bình của thôn quê và quý sự đôn hậu của ông bà thông gia.

Để đón tiếp thông gia, bố mẹ Hương từng chuẩn bị tươm tất suốt một tháng trời:

"Bố mẹ tôi dành phòng ngủ 'xịn' nhất trong nhà cho bố chồng tôi ở. Bố mẹ còn mua máy sấy, dao dĩa, ga trải giường, khăn tắm mới cùng các món ăn như mì Ý, khoai tây, thịt bò làm món bít tết... cho thông gia. Bố mẹ tôi mong thông gia có cảm giác thân thuộc như ở nhà mình".

Thế nhưng, thay vì dùng dao dĩa hay ăn mì Ý, ông bố chồng người Mỹ lại sớm "hòa tan" với nếp sống bản địa. Ông cùng thông gia dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, đón giao thừa và đi chúc Tết từng nhà họ hàng. Hình ảnh hai ông bố dùng công cụ dịch tiếng để "tám chuyện" hiên nhà, tự cắt tóc cho nhau hay cùng đưa cháu đi học mỗi sáng đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại vùng quê Bắc Ninh.

Những cái chạm tay thắt chặt tình cảm và lời hứa có 1-0-2

Sự kết nối giữa ông bố người Mỹ và cộng đồng làng quê Việt Nam khiến nhiều người kinh ngạc. Hương kể về một kỷ niệm nhỏ nhưng sâu sắc:

" Một lần, bố chồng tôi đến nhà bà ngoại 92 tuổi của tôi chơi. Biết ông thích ăn kẹo lạc, bà ngoại đã nhét vào túi ông một bọc kẹo tọ Nhận được túi kẹo ấy, ông xúc động mãi không thôi. Lần khác, ông đi dạo bị lạc đường, sau đó được một người trong làng dẫn về tận nhà. Bố chồng tôi nói, ông rất yêu cách người Việt Nam quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau".

Đáp lại tình cảm nồng hậu đó, ông luôn chuẩn bị quà cáp chu đáo từ thuốc bổ đến đồ chơi cho mọi thành viên. Thỉnh thoảng, ông còn đưa cả nhà thông gia đi du lịch như một lời cảm ơn chân thành.

Sau 4 lần trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam, ông bố chồng đã đưa ra kết luận chắc nịch: " Mai này, tôi sẽ bán nhà, bán đất ở Mỹ để sang Việt Nam sống". Ngày tiễn ông ra sân bay cuối tháng 2 vừa qua, cả gia đình đều rơm rớm nước mắt.

Hương chia sẻ cô sẽ mãi không quên câu nói đầy xúc động của chồng : "Nhờ cưới được em, không chỉ anh có vợ mà bố anh cũng có thêm một gia đình". Có lẽ, khi sự chân thành lên tiếng, ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý đều không còn là trở ngại để con người tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.

(Tổng hợp)

