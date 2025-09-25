HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị

Thùy Trag |

Bản mới của Kia Sorento tại Mỹ đã công bố giá bán, khởi điểm từ 32.190 USD, tương đương 850 triệu đồng.

Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 1.

Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 2.

Kia Sorento có bản mới tại Mỹ. Ảnh: Kia

Kia Sorento 2026 đã chính thức có mặt tại các showroom ở Mỹ với những cập nhật nhỏ nhưng đáng giá. Vì mẫu SUV cỡ trung này đã được nâng cấp thiết kế vào năm 2024 nên những thay đổi năm nay chủ yếu tập trung vào trang bị và giá bán.

Phiên bản Sorento LX 2026 có giá khởi điểm 32.190 USD (850 triệu đồng), tăng 200 USD (5,3 triệu đồng) so với phiên bản tiền nhiệm. Bù lại, người lái sẽ được trải nghiệm vô lăng bọc da tích hợp tính năng phát hiện tay cầm, thay thế cho vô lăng bằng polyurethane trước đây.

Ở phân khúc cao hơn, Sorento EX 2026 có giá 38.290 USD (hơn 1 tỷ đồng) và được bổ sung gói Premium mới với giá 2.000 USD (53 triệu đồng), chỉ dành cho phiên bản dẫn động cầu trước. Gói này bao gồm ghế captain ở hàng ghế thứ hai, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose cao cấp.

Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 3.

Phiên bản Sorento S không còn tính năng định vị và phát Wi-Fi

Tuy nhiên, điều đáng nói là phiên bản Sorento S lại bị cắt bỏ hệ thống định vị và tính năng phát Wi-Fi dù giá bán tăng 500 USD (13,2 triệu đồng) lên 35.090 USD (gần 930 triệu đồng). Điều này khiến khách hàng phải trả nhiều tiền hơn nhưng lại nhận được ít tiện ích hơn.

Về ngoại thất, các phiên bản X-Line và X-Pro giờ đây sở hữu bộ trang trí ngoại thất màu đen bóng. Lưới tản nhiệt và viền hốc gió cũng được sơn đen bóng đồng bộ. Ngoài ra, X-Line EX còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose.

Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 4.

Động cơ không thay đổi. Ảnh: Kia

Đối với Sorento SX, vô lăng sưởi, hệ thống âm thanh Bose và gương chiếu hậu chống chói tự động tích hợp HomeLink là những nâng cấp đáng giá. Mẫu xe này cũng có thêm rèm che nắng phía sau, nhưng giá bán cũng tăng 400 USD (10 triệu đồng) lên 42.090 USD (1,1 tỷ đồng).

Về vận hành, Kia Sorento mới vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ I4 2.5L, bao gồm phiên bản hút khí tự nhiên mạnh 191 mã lực 264Nm, và phiên bản tăng áp mạnh 281 mã lực 421Nm. Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh. Đặc biệt, các phiên bản dẫn động 4 bánh của Sorento 2026 giờ đây được trang bị tiêu chuẩn chế độ địa hình Terrain Mode mới.

Một số hình ảnh Kia Sorento bản mới tại Mỹ:

Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 5.
Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 6.
Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 7.
Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 8.
Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 9.
Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 10.
Chuyện lạ nhưng có thật: Kia Sorento bản mới tại quốc gia này tăng giá bán nhưng cắt trang bị- Ảnh 11.

