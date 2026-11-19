Từ những việc làm giản dị, hành trình lan tỏa tri thức nơi đại ngàn Tây Nguyên đang được nối dài bởi những con người góp sức cho cộng đồng bằng chính khả năng và nguồn lực mình có.

Điều tử tế nhen nhóm giữa đại ngàn

Chín giờ tối, ánh đèn vàng từ một ngôi nhà nhỏ ở xã Hra (Gia Lai) vẫn làm bừng sáng cả một góc buôn làng. Ở đó vang lên tiếng tập đọc, nhưng lạ thay không phải của con trẻ. Trên trang vở mới, những dòng chữ vụng về vẫn đang thành hình. Những lớp học đặc biệt như thế đã không còn xa lạ ở xã Hra.

Cùng lúc đó, tại những điểm trường vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk, một hành trình tri thức khác cũng đang được nối dài từ những điều bình dị. Những chiếc bàn bong tróc mặt gỗ, những chiếc ghế đã lung lay sau nhiều năm sử dụng đã “tái sinh” ngoạn mục nhờ những bàn tay lành nghề.

Đằng sau những đổi thay giữa núi rừng bao la ấy là những con người bình dị âm thầm đóng góp cho cộng đồng bằng chính khả năng và nguồn lực mình có.

Lần đầu viết được tên mình nhờ “Lớp học tình thương”

Có những người đã đi qua nửa đời người nhưng vẫn chưa một lần tự tay viết được tên mình. Với họ, con chữ là cánh cửa mở ra một thế giới mới vốn tưởng chừng rất đỗi bình thường: đọc một dòng thông báo, hiểu một văn bản hay tự điền thông tin vào giấy tờ hành chính.

Đó cũng là câu chuyện tại xã Hra, Gia Lai - nơi người dân tộc Bahnar chiếm khoảng 70% dân số, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Rào cản ngôn ngữ, điều kiện kinh tế và đặc thù lao động nông nghiệp khiến không ít người, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, chưa có cơ hội học đọc, viết tiếng phổ thông. Bên cạnh đó, Hra cũng là một địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh quốc gia, chịu ảnh hưởng của hoạt động Fulro và “Tin lành Đêga”.

Sống cùng nhân dân, công an xã Hra nhận thấy việc nâng cao dân trí, giúp bà con biết chữ và tiếp cận thông tin chính thống cũng là một cách góp phần củng cố nhận thức pháp luật, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Từ đó, những cán bộ, chiến sĩ công an xã Hra đã bắt đầu một công việc đặc biệt: đứng lớp dạy chữ cho bà con buôn làng. Ngày 23/12/2023, mô hình “Lớp học tình thương” đã được triển khai tại làng Kret Krot. Không thu học phí, không giới hạn độ tuổi, lớp học mở cửa vào tối thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, đó là khoảng thời gian bà con tạm gác lại công việc đồng áng và việc nhà để trở thành những “học sinh” chăm chỉ.

Một buổi học chữ của người dân với cán bộ công an xã.

Bài học bắt đầu từ những điều căn bản nhất: nhận mặt chữ, ghép vần, tập đọc, tập viết tiếng Việt, viết họ tên và làm những phép tính đơn giản. Mỗi người có một khả năng tiếp thu khác nhau, vì vậy người đứng lớp cũng phải kiên nhẫn hướng dẫn thật tỉ mỉ. Xen giữa những giờ luyện chữ là các nội dung tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sống và cách nhận diện thông tin sai lệch, giúp kiến thức trong lớp học có thể đi cùng người dân vào đời sống thường ngày.

Từ Kret Krot, những lớp học đặc biệt như thế tiếp tục được duy trì tại hai làng Kon Hoa và KDung. Đến nay, gần 200 người dân đã có cơ hội học tập, trong đó hơn 70% biết chữ nhờ “Lớp học tình thương”. Nhiều bà con đã xoá bỏ mặc cảm khi giờ đây đã có thể tự viết tên mình và đọc được các thông tin quan trọng. Đồng thời, mô hình cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh, nhân ái, nơi mọi người đều có cơ hội học tập, phát triển và cùng chung tay giữ gìn bình yên quê hương.

Sau nhiều buổi học, bà con đã có thể tự tay viết chữ và thêm hiểu biết về pháp luật, an ninh.

“Tái sinh” những điều bình dị để nuôi dưỡng ước mơ đến trường

Giữa núi rừng Tây Nguyên, không chỉ có những con chữ được gieo mầm ở Gia Lai mà ước mơ đến trường của các em nhỏ Đắk Lắk cũng được chung tay nuôi dưỡng nhờ một hành trình “tái sinh” đặc biệt.

Tháng 10/2018, trong chuyến đi đến Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Cư San, huyện M’Drắk, Đắk Lắk, anh Nguyễn Duy Học cùng Nhóm Thiện nguyện Vòng Tay Yêu Thương nhận thấy nhiều thiếu thốn trong điều kiện học tập của học sinh nơi đây. Ngôi trường có hơn 400 học sinh, tất cả đều là học sinh dân tộc thiểu số; nhiều phòng học còn tạm bợ, xuống cấp, nhiều bộ bàn ghế cũng đã hư hỏng, khung xiêu vẹo, mặt bàn bong tróc, cong vênh. Do nằm trong khu vực quy hoạch hồ thủy lợi Krông Pắc Thượng, việc đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho trường gặp những hạn chế nhất định.

Dự án “Sửa chữa bàn ghế học sinh” đã ra đời với tâm nguyện giản đơn là mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho các em nhỏ với nguồn lực tối ưu nhất. Thay vì mua mới, nhóm đã khảo sát, phân loại bàn ghế còn khả năng sử dụng để sửa chữa, gia cố và thay thế những bộ phận hư hỏng. Trong chương trình đầu tiên, nhóm đã thay mới 60 mặt bàn, gia cố bàn ghế, đồng thời thay quạt, bóng đèn và sửa sang phòng học.

Khung cảnh “mỗi người một tay” của nhóm dự án trong một buổi làm việc tại trường.

Từ đây, một cách làm bền vững dần được hình thành: những gì còn có thể sử dụng sẽ được phục hồi thay vì loại bỏ. Mỗi bộ bàn ghế được sửa chữa là kết quả của sự chung tay: người góp kinh phí, vật tư, người hỗ trợ phương tiện, người hàn xì, sơn sửa... Mỗi người một việc nhưng ai cũng đồng lòng hướng đến một mục tiêu chung là cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Từ năm 2018 đến nay, dự án từng bước mở rộng đến các trường học có nhu cầu tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Tùy tình trạng thực tế, nhóm sẽ sửa chữa, gia cố hoặc đóng mới bàn ghế khi không còn khả năng phục hồi. Đến nay, dự án đã hỗ trợ 45 trường học, sửa chữa và đóng mới hơn 2500 bộ bàn ghế.

Những bộ bàn ghế sau khi đã “tái sinh” và tiếp tục đồng hành cùng các em học sinh.

Tinh thần “Hợp lực cộng đồng” lan toả tri thức nơi đại ngàn

Hai dự án trên đều cho thấy sự cam kết bền bỉ với mục tiêu cải thiện cơ hội học tập cho cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau, hướng tới một xã hội học tập. Cả hai không chỉ giải quyết những bài toán thực tế bằng cách làm sáng tạo mà còn từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, cho thấy tiềm năng duy trì và lan tỏa giá trị tích cực trong tương lai.

Đằng sau những kết quả đạt được là sự chung tay của nhiều nguồn lực: những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đứng lớp, người dân tham gia học tập, các tình nguyện viên góp sức và những tổ chức, cá nhân đồng hành. Đó cũng chính là tinh thần “Hợp lực cộng đồng” của Human Act Prize 2026: kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hiệu quả để tạo ra tác động xã hội rộng lớn.

Hãy cùng đón chờ những dự án sáng giá tiếp theo góp mặt trong danh sách Vòng Sơ khảo và tiếp tục tiến đến Chung kết Human Act Prize 2026, nơi những sáng kiến vì cộng đồng được tôn vinh và lan tỏa.