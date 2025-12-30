Chuyện lạ đang xảy ra ở trang fanpage gần 1 triệu người theo dõi của Zalo?

Ứng dụng nhắn tin Zalo – nền tảng "quốc dân" với gần 80 triệu người dùng hàng tháng tại Việt Nam – đã bất ngờ đẩy mạnh cập nhật điều khoản sử dụng mới. Điều khoản dịch vụ trên ứng dụng di động bắt đầu được cập nhật từ 26/12, bao gồm Thỏa thuận sử dụng Zalo (16 điều) và Thỏa thuận sử dụng mạng xã hội Zalo (21 điều). Đặc biệt, cơ chế ép buộc người dùng phải "Đồng ý tất cả" để tiếp tục sử dụng, nếu không tài khoản sẽ bị tạm dừng và xóa vĩnh viễn sau 45 ngày.

Động thái này đã khơi dậy nỗi lo lớn về quyền riêng tư. Làn sóng phản ứng lan rộng trên các nền tảng xã hội.

Là một trong những kênh giao tiếp chính thức của Zalo, fanpage chính thức trên Facebook – được xác thực với dấu tick xanh, sở hữu 972K lượt thích và 978K người theo dõi – đang trở thành "mục tiêu" cho cơn bão phẫn nộ từ cộng đồng. Hàng loạt bình luận tiêu cực ùa về dưới các bài đăng gần nhất. Người dùng bày tỏ sự thất vọng gay gắt, điển hình như "Ép buộc đồng ý là bán rẻ dữ liệu cá nhân!", "Zalo từng thân quen giờ thành công cụ theo dõi", hay "Tẩy chay ngay, xóa app luôn!".

Fanpage chủ yếu đăng nội dung quảng bá tính năng mới hoặc sự kiện và chưa đưa ra bất kỳ cập nhật nào mới kể từ năm 2021.

Sáng 30/12/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương) đã gửi giấy mời đến VNG Corporation – công ty mẹ của Zalo – yêu cầu đại diện tham dự buổi giải trình vào sáng 31/12/2025.

Tại cuộc họp này, cơ quan cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân. Bao gồm thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm tư cách pháp lý, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý, vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như đối tượng người dùng của nền tảng này.

Đồng thời VNG phải cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam; các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong thời gian 12 tháng gần nhất. Đối với từng phiên bản, đề nghị làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng yêu cầu VNG cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: Cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật.

VNG cũng phải cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo.

Trong thông báo chính thức, Zalo/VNG nhấn mạnh rằng bản cập nhật điều khoản là để "tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dùng". Họ so sánh đây là thực tiễn phổ biến trên toàn cầu, tương tự Facebook, TikTok hay Google, với thông báo đã được gửi qua ứng dụng, trang Zalo Help và email cá nhân hóa.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng phản hồi chi tiết về các lo ngại cụ thể – như mục đích sử dụng dữ liệu, thời gian lưu trữ hay quy trình xóa – càng khiến nhiều người dùng hoang mang.

Các chuyên gia như Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho rằng đây chỉ là "chuyện thường tình", nhưng ông Võ Đỗ Thắng từ Trung tâm An ninh mạng Athena nhận định việc Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ, buộc người dùng chấp nhận toàn bộ để tiếp tục sử dụng, là thiếu tôn trọng quyền lựa chọn của người dùng.