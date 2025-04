Chuyện lạ chưa từng thấy ở quốc gia 1,4 tỷ dân: Một công nhân mỏ than nâng thiết bị 700 tấn nhẹ như không

Trung Quốc đang thúc đẩy công nghệ tự động hóa để cải thiện tính an toàn và hiệu quả của ngành khai thác than, ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Năm 2023, Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hơn 1.000 nhà máy than của quốc gia này có tổng công suất sản xuất 620 triệu tấn mỗi năm, hiện đang sử dụng công nghệ thông minh.

Các công nghệ dựa trên AI đang dẫn đầu cuộc cách mạng trong nỗ lực tăng cường tính an toàn của công việc khai thác ngầm mà không ảnh hưởng đến năng suất tại đất nước có dân số hơn 1,4 tỷ dân.

Zhunneng Group và Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co, hai công ty lớn trong ngành than của Trung Quốc, đang phát triển các hệ thống không người lái, mạng 5G và robot... Những nước đi này góp phần định nghĩa lại khái niệm hiệu quả, sự an toàn và tính bền vững.

Tại mỏ Heidaigou của Zhunneng Group, 17 xe tải không người lái lướt qua hố lộ thiên như những chiếc xe khổng lồ điều khiển bằng sóng vô tuyến. Cabin của những chiếc xe tải này trống không, nhưng chuyển động của chúng — được hướng dẫn bằng tia laser và 5G — rất chính xác.

Gần đó, người điều khiển Fu Qiang ngả người ra sau trong phòng điều khiển từ xa, điều khiển một chiếc xẻng thủy lực nặng 700 tấn bằng cần điều khiển. "Sau một thập kỷ trong những cabin bụi bặm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể vận hành thiết bị từ một văn phòng yên tĩnh và thoải mái", anh nói trong khi chất một đống đất vào một chiếc xe tải không người lái. "Công nghệ thực sự đã thay đổi cuộc sống của chúng ta".

Theo Qin Shaohua, phó giám đốc mỏ Heidaigou, kể từ khi các nhân viên an toàn rời khỏi cabin vào tháng 5 năm 2023, đội xe không người lái của Heidaigou đã hoàn thành 163.000 chuyến đi trên 710.000 km không xảy ra tai nạn, vận chuyển 17,25 triệu mét khối than.

So với hoạt động thủ công, xe tải không người lái có độ chính xác cao hơn, thời gian hoạt động kéo dài và độ ổn định không đổi. Những gã khổng lồ robot này, được trang bị lidar và radar sóng milimet để phanh tự động, có thể điều hướng địa hình hiểm trở với hiệu suất bằng 85% so với người lái xe, đồng thời giảm thiểu rủi ro an toàn liên quan đến tình trạng mệt mỏi hoặc lỗi của con người, Qin cho biết.

Trong khi các đội tàu tự hành đang định hình lại hoạt động khai thác bề mặt tại mỏ than Heidaigou, thì sự đổi mới ngầm lại phát triển mạnh mẽ tại Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.

Tại mỏ than Tashan của Jinneng, những robot kiểm tra màu trắng bạc tuần tra các đường hầm thiếu sáng, camera nhiệt của chúng quét lỗi theo thời gian thực.

Theo Chen Jianlong, giám đốc bộ phận quản lý thông tin tại mỏ than Tashan, các robot không chỉ có thể di chuyển độc lập dọc theo đường ray mà còn có thể thu thập hình ảnh chuyển động và âm thanh trong quá trình kiểm tra và tải dữ liệu theo thời gian thực qua các trạm 5G.

Ông Wang Weiguang, một nhà nghiên cứu tại mỏ cho biết, các robot được trang bị tính năng sạc tự động tiên tiến cho phép chúng quay trở lại trạm sạc bất cứ khi nào phát hiện mức pin yếu.

Theo Chen, robot đã giúp nhiều vị trí hoạt động mà không cần nhân viên tại chỗ, giúp giảm chi phí lao động và nguy cơ thương vong, đồng thời góp phần giảm tác động tiêu cực tới môi trường.

Theo China Daily, Xinhuanet