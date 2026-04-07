Theo báo Pháp luật, ngày 6/4, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ xã Lao Bảo, Quảng Trị) đã nhận lại 499 triệu đồng do mình chuyển nhầm từ cơ quan chức năng. Chị gửi lời cảm ơn đến Công an phường và Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan đoàn thể đã hỗ trợ chị lấy lại tài sản.

Trước đó, ngày 12/01/2026, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, thường trú tại phường Quảng Trị) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 2, điều 176 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 10/11/2025, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, bà N.T.T.T (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đã gặp sự cố thao tác nhầm và chuyển số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi kiểm tra sao kê ngân hàng, bà T. xác định chủ tài khoản nhận tiền là ông Nguyễn Thế Lữ, trú tại khu phố 4, phường Quảng Trị (người này là bạn hàng lâu năm của bà T). Nhận thấy sai sót khi chuyển khoản, bà T. đã chủ động liên hệ qua điện thoại và nhiều lần trực tiếp đến tận nhà ông Lữ với mong muốn nhận lại số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, thay vì hợp tác trả lại tài sản, ông Lữ đã tỏ thái độ bất hợp tác, cố tình né tránh và sau đó chặn mọi kênh liên lạc với bà T.

Nguyễn Thế Lữ (người ở giữa)

Trước sự chiếm giữ bất hợp pháp này, bà T. đã gửi đơn trình báo lên cơ quan Công an. Qua quá trình xác minh sao kê dữ liệu từ phía ngân hàng của cả người chuyển đi cũng như tài khoản ngân hàng nhận, cơ quan điều tra khẳng định việc chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng từ tài khoản bà T. qua tài khoản ông Lữ là hoàn toàn chính xác.

Đáng chú ý, ngày 11/11/2025, khi phát hiện số tiền bất thường trong tài khoản ngân hàng, ông Lữ đã có đơn trình báo gửi đến Công an phường Quảng Trị về việc nhận được tiền từ người lạ. Nhưng khi cơ quan Công an vào cuộc, đối tượng này lại trốn tránh, không hợp tác, chây ì.

Cơ quan Công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến nhà giải thích và vận động ông Lữ cùng gia đình trả lại số tiền nhận chuyển nhầm trên, nhưng ông Lữ và gia đình vẫn không hợp tác. Cơ quan Công an nhiều lần gửi giấy mời và triệu tập, nhưng ông Lữ vẫn cố tình không đến làm việc.

Căn cứ vào các hành vi trên, cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Lữ.

