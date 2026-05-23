Chuyển khoản thành công 53.513.000 đồng, người phụ nữ SN 1991 phải trình báo công an sau hơn 2 tháng

Nam An
|

Người phụ nữ ở Đà Nẵng chuyển nhầm hơn 53 triệu đồng vào cuối năm 2025, sau hơn 2 tháng phải trình báo công an và đến tháng 5/2026 mới nhận lại đủ số tiền.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 9/3, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.K.S (SN 1991, trú phường Hoà Xuân) về việc chuyển khoản nhầm số tiền 53.513.000 đồng.

Theo nội dung trình báo, vào khoảng 21h54 ngày 30/12/2025, chị S sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thanh toán công nợ cho anh H.Q.Đ (SN 1991, trú xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, chị đã chuyển nhầm số tiền 53.513.000 đồng đến tài khoản khác. Sau khi phát hiện sự việc, chị S đã liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát.

Tuy nhiên, phía ngân hàng liên hệ với chủ tài khoản nhận nhầm không thành công do thuê bao không liên lạc được.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hòa Xuân đã tiến hành xác minh, phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan và liên hệ được với người nhận tiền nhầm hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Qua vận động, giải thích, người nhận tiền đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị S vào ngày 21/5/2026. Sau khi nhận lại tài sản, chị T.T.K.S đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Hòa Xuân và cán bộ trực tiếp thụ lý vụ việc vì đã tận tình hỗ trợ, giúp công dân nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Thông qua vụ việc trên, Công an phường Hòa Xuân khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm tránh xảy ra sai sót.

Đồng thời, khi nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Hành vi cố tình không hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

