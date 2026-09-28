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Chuyển khoản thành công 250.000.000 đồng vào tài khoản của người đàn ông ở Hải Phòng, Nguyễn Thị Mỹ Nữ SN 1982 vội báo công an

Nam Anh
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Chuyển nhầm 250.000.000 đồng vào tài khoản người lạ, người phụ nữ ở Lâm Đồng đã nhận lại toàn bộ số tiền nhờ Công an xác minh, kết nối với người nhận ở Hải Phòng.

Trong quá trình giao dịch, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, không ít trường hợp người dân do sơ suất chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác. Việc xác minh thông tin và liên hệ người nhận để đề nghị hoàn trả trong những trường hợp này đôi khi gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, Công an xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận thông tin của chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ (sinh năm 1982, thôn Tân Mỹ, xã Sơn Mỹ ) về việc chuyển nhầm 250.000.000 đồng vào tài khoản của người khác.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Sơn Mỹ nhanh chóng xác minh thông tin liên quan đến tài khoản nhận tiền. Theo đó, người nhận tiền là anh Nguyễn Hồng Quân, đang sinh sống tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng.

Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Sơn Mỹ, đã phối hợp với Công an phường Đông Hải, TP Hải Phòng, nơi người nhận khoản tiền đang sinh sống, để xác minh và kết nối các bên.

- Ảnh 1.

Nhờ sự phối hợp của lực lượng Công an hai địa phương, chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ đã nhận lại đầy đủ 250.000.000 đồng chuyển nhầm. Sau khi nhận lại tài sản, chị Nữ viết thư cảm ơn gửi Công an xã Sơn Mỹ, bày tỏ sự vui mừng trước việc được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời.

- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ vui mừng và viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Không chỉ hỗ trợ người dân trong các trường hợp chuyển khoản nhầm, Công an xã Sơn Mỹ còn tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản do người dân đánh rơi.

Ngày 24/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Sơn Mỹ phát hiện một chiếc ví da màu nâu bị đánh rơi trên đường. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện tiền cùng một số giấy tờ tùy thân.

Công an xã Sơn Mỹ sau đó nhanh chóng xác minh thông tin, liên hệ với người bị mất và trao trả tài sản theo quy định.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm hay trao trả tài sản đánh rơi là những hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tại cơ sở.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)

Tags

Nguyễn Thị Mỹ

Nguyễn Hồng Quân

Lâm Đồng

chuyển khoản nhầm

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