HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyển khoản thành công 1,64 tỉ đồng vào STK ngân hàng ACB, người đàn ông SN 1990 phải đến trình báo công an

Nam An |

Công an phường Quỳnh Mai phối hợp Ngân hàng ACB nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người đàn ông ở Đà Nẵng nhận lại 1,64 tỉ đồng sau khi chuyển khoản nhầm.

Ngày 16/4, Công an phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết đã phối hợp với Ngân hàng ACB xác minh và hỗ trợ trao trả số tiền 1,64 tỉ đồng cho người dân do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận trình báo của anh Phạm Công Bình (sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về việc chuyển nhầm hơn 1,6 tỉ đồng vào một tài khoản tại Ngân hàng ACB. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quỳnh Mai đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng để làm rõ chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là chị B.T.T.H. (sinh năm 2004, trú tại phường Quỳnh Mai, hiện đang làm việc tại Bắc Ninh).

Sau khi được tuyên truyền, vận động, dưới sự chứng kiến của Công an phường Quỳnh Mai và Ngân hàng ACB, chị H. đã hoàn tất thủ tục và trao trả toàn bộ số tiền 1,64 tỉ đồng cho anh Bình.

Nhận lại tài sản, anh Phạm Công Bình bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an, ngân hàng và cá nhân chị H. vì sự hỗ trợ kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại