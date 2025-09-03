Chuyện ít biết về người mẹ có con gái tham gia A80

Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) vừa diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước.

Tự hào khi có con gái tham gia A80

Sau nhiều tháng tập luyện, từng khối diễu binh bước đi trên Quảng trường Ba Đình và tỏa ra nhiều tuyến phố trong tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt.

Nhưng phía sau những bước chân mạnh mẽ, vững chắc ấy là những câu chuyện thầm lặng, xúc động như câu chuyện của bà Ngô Thị Hoa (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), mẹ của Thiếu tá Trần Thị Kim Ngân, nữ quân nhân thuộc khối nữ chiến sĩ Thông tin.

Bà Ngô Thị Hoa, mẹ của Thiếu tá Trần Thị Kim Ngân, khối nữ chiến sĩ Thông tin. Ảnh: Lê Tỉnh

Khi đoàn quân rút về sân vận động Quần Ngựa - điểm tập kết cuối cùng, bà Hoa đưa cháu đến tận nơi để gặp mẹ. Giữa dòng người tấp nập trên tuyến đường Đốc Ngữ, bà xúc động chia sẻ:

“Tôi rất tự hào và vinh dự khi con gái được tham gia A80. Gia đình tôi hôm nay có hơn 10 người đi xem, khởi hành từ nhà lúc 13 giờ chiều ngày 1-9. Hiện chỉ có hai bà cháu vượt được vào đây để gặp con. Nhìn thấy con gái trong đội hình diễu hành, cảm xúc vừa hồi hộp vừa sung sướng, đúng là niềm tự hào không gì sánh được".

Bà Ngô Thị Hoa chia sẻ cảm xúc khi con gái tham gia A80 Video: Lê Tỉnh

Bà Hoa cho biết, không chỉ lần này, trước đó con gái bà cũng từng tham gia đội hình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) ở TP HCM.

Khoảng một năm qua, chị Kim Ngân miệt mài tập luyện, và cũng từng ấy thời gian bà Ngô Thị Hoa lặng lẽ đứng sau, chăm nom các cháu để con gái yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

“Tham gia A80 là niềm vinh dự không chỉ của con tôi, mà còn là hạnh phúc của cả gia đình. Tôi nhận được rất nhiều lời động viên, chúc mừng” - bà Hoa chia sẻ.

Theo nhiều người dân, sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ, người cha đã góp phần làm nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam: “Đi dân nhớ, ở dân thương".