Chuyển hướng không bật xi nhan, người điều khiển xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX

Theo Nghị định 168, mức phạt lỗi không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng xe đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy... cao nhất có thể lên tới 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, căn cứ Điểm a khoản 3, điểm a khoản 10 và điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt lỗi không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng xe đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy như sau:

- Phạt 600.000 đồng đến 800.000 đồng: Chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức); điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển.

- Phạt 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe (GPLX): Chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

Như vậy, người điều khiển xe máy có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX nếu như không bật xi nhan báo hiệu khi chuyển hướng mà gây ra tai nạn giao thông.

Chuyển hướng xe như thế nào mới đúng quy định pháp luật?

Tại Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về chuyển hướng xe như sau:

- Chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà xe rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc quay đầu xe.

- Trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu bằng tay theo hướng rẽ đối với xe thô sơ không có đèn báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Tín hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay phải sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng.

- Khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.

- Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.

Việc không bật xi nhan khi chuyển làn tưởng chừng nhỏ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và quyền lợi của người lái như:

Nguy cơ va chạm: Khi xe thay đổi hướng đột ngột mà không báo hiệu, các phương tiện phía sau hoặc bên cạnh khó phản ứng kịp, dễ dẫn đến va chạm.

Làm gián đoạn luồng giao thông: Việc chuyển làn bất ngờ gây mất trật tự lưu thông, đặc biệt trên cao tốc hoặc khu vực đông xe.

Nguy cơ bị xử phạt: Người vi phạm lỗi chuyển làn không xi nhan có thể bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe và mất thời gian giải quyết vi phạm.