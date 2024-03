Liên quan đến vụ bé gái Việt kiều (9 tuổi) nghi bị ông M.D.F. (quốc tịch New Zealand) dâm ô, Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án để điều tra. Việc khởi tố được cảnh sát căn cứ theo biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp cùng với việc cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm.

Người nhà bé gái 9 tuổi trước đó đã làm đơn tố giác gửi đến Công an quận Tân Bình, Công an TP Hồ Chí Minh, về việc con gái của họ bị dâm ô.

Theo nội dung đơn tố giác, gia đình cho biết từ Vương quốc Anh về Việt Nam chơi. Khoảng 16h - 18h ngày 11/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), ông M.D.F. đến đón ông S. (cha bé gái) và cùng bé K.N.S. (sinh năm 2015) đến nhà bà M. ở đường Hoàng Sa, quận Tân Bình, để chúc Tết.

Sau đó, gia đình bà M. cùng ông M.D.F., ông S., bé N.S. trò chuyện ở phòng khách. Tiếp đó, bà M. lên phòng nghỉ và gọi bé N.S. đi lên cùng.

Ít phút sau, ông M.D.F. cũng đi lên phòng này và nói chuyện bằng tiếng Anh với bé N.S. Do có việc, bà M. ra ngoài và khi quay lại thấy ông F.M có nhiều hành vi dâm ô bé N.S. Phát hiện sự việc, cha mẹ bé đã trình báo công an.

Khi được công an mời làm việc, ông M.D.F. bước đầu thừa nhận một số nội dung trong đơn tố giác của phía bị hại.