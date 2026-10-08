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Chuyển hồ sơ bệnh viện trăm tỷ bỏ hoang ở Huế sang cơ quan điều tra

NGUYỄN VƯƠNG
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Quá trình thanh tra Bệnh viện đa khoa Chân Mây (TP Huế) cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Liên quan đến bệnh viện trăm tỷ bỏ hoang , tại buổi họp báo thường kỳ quý III của UBND TP Huế, ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trước đây TP Huế có chủ trương chuyển giao Bệnh viện đa khu vực phía Nam (thường gọi là Bệnh viện đa khoa Chân Mây) từ Sở Y tế TP Huế cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy Huế yêu cầu việc chuyển giao chỉ được thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và xử lý dứt điểm các nội dung liên quan.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế, hiện hồ sơ thanh tra được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật. Thành phố sẽ căn cứ kết quả điều tra để tiếp tục xử lý các nội dung liên quan cũng như triển khai phương án chuyển giao, vận hành bệnh viện trong thời gian tới.

Chuyển hồ sơ Bệnh viện đa khoa Chân Mây bỏ hoang ở Huế sang cơ quan điều tra - Ảnh 1.

Được đầu tư gần 170 tỷ đồng nhưng sau đó Bệnh viện đa khoa Chân Mây hoạt động không hiệu quả, gần như bỏ hoang.

Trước đó, kết luận thanh tra ban hành hồi giữa năm 2026 của Thanh tra TP Huế chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm ở dự án Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam. Dự án được đầu tư từ nhiều năm trước với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 169 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2015, nhưng 10 năm sau đó không hoàn thành quyết toán.

Thanh tra xác định nhiều gói thầu thiếu hồ sơ, tài liệu theo quy định; nhiều công trình, hạng mục khai thác không hiệu quả. Đặc biệt, hàng loạt thiết bị y tế có giá trị lớn được đầu tư bằng ngân sách nhưng sử dụng rất hạn chế hoặc không đưa vào sử dụng trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công.

Những phát hiện này từng được dư luận đặc biệt quan tâm khi nhiều thiết bị y tế trị giá hàng tỷ đồng bị phủ bụi trong kho, trong khi một số hạng mục công trình xuống cấp sau thời gian dài hoạt động cầm chừng.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News có bài phản ánh, hơn 10 năm trước, Bệnh viện đa khoa Chân Mây chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện được đầu tư xây dựng với nhiều trang thiết bị hiện đại với chức năng là bệnh viện hạng III tuyến tỉnh, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía nam TP Huế.

Tuy nhiên, hơn 10 năm hoạt động, bệnh viện này luôn trong tình trạng thiếu nhân lực, công tác khám chữa bệnh không đạt như mong đợi ban đầu. háng 4/2021, thực hiện chủ trương, chính sách về tinh giản đội ngũ, bệnh viện này ‘tụt hạng’ thành cơ sở 2 trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc cũ.

Sau khi ‘tụt hạng’, Bệnh viện đa khoa Chân Mây cũng không tạo được sức hút với người dân trong vùng. Do đó, cơ sở y tế này luôn trong tình trạng hoang lạnh, rất ít bệnh nhân đến thăm khám, điều trị.

Tags

Bệnh viện Đa khoa

TP Huế

Thanh tra

điều tra

thiết bị y tế

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