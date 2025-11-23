Chuyến hàng cứu trợ mà người cho không muốn cho, người nhận không muốn nhận

Các quan tài được nhóm anh Phi Trường (Buôn Ma Thuột) bàn giao cho công an xã và chính quyền địa phương phía Đông Đắk Lắk.

Ngày 23/11, anh Trần Phi Trường (38 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho Tiền Phong biết nhóm thiện nguyện của anh đã giao 30 chiếc quan tài 0 đồng cho chính quyền 3 xã Hòa Thịnh, Hòa Đồng, Sơn Thành để họ lo mai táng cho người thiệt mạng do mưa lũ.

Theo anh Trường, đêm 22/11, một xe container chở mấy chục chiếc quan tài từ TPHCM do nhóm vận động cũng đã ra tới Tuy Hòa. Tuy nhiên, chưa có địa điểm để gửi, nhóm đang liên hệ thêm các chùa và chính quyền hướng xử lý do "mặt hàng" này rất... nhạy cảm.

Anh Quang Vinh (còn gọi Vinh đen, trú Buôn Ma Thuột) cũng cho hay hôm 22/11, nhóm của anh vận chuyển rất nhiều nhu yếu phẩm xuống cứu trợ bà con vùng lũ. Trong chuyến xe của nhóm có lô hàng đặc biệt gồm 6 chiếc quan tài. Sau khi vận chuyển xuống phía Đông của tỉnh, nhóm đã liên hệ với công an xã để bàn giao.

Những chuyến xe cứu trợ đặc biệt tới xã Hòa Thịnh.

“Hôm 21/11, khi nghe chia sẻ từ nhóm thiện nguyện dưới Phú Yên cũ, cần khoảng vài chiếc quan tài để lo hậu sự cho người xấu số mất vì mưa lũ, nhóm đã liên hệ vận động được 30 chiếc quan tài 0 đồng để chuyển từ Buôn Ma Thuột xuống. Hôm qua, nhóm đã liên hệ công an xã và chính quyền địa phương bàn giao cho 3 xã”, anh Trường chia sẻ.

Hơn 10 năm rong ruổi qua nhiều vùng đất Tây Nguyên, với anh Trường đây cũng là một trong những lần cứu trợ đặc biệt nhất, bởi các thông tin lan truyền chóng mặt, thiếu kiểm chứng. Ngay sau khi nhóm anh đăng vài hình ảnh đang chất hàng cứu trợ lên xe, có ảnh mấy chiếc quan tài, lập tức nhiều tài khoản mạng xã hội đã lấy ảnh để đưa ra các thông tin thất thiệt gây hoang mang. Thực tế, số người thiệt mạng vì mưa lũ vừa qua không nhiều như các lời đồn chết hơn 100, 200 người.

Theo anh Trường, "quan tài chôn cất 0 đồng" đã được anh và các nhà hảo tâm lập ra, duy trì nhiều năm nay ở Đắk Lắk, chủ yếu hỗ trợ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, không có kinh phí mai táng khi trong nhà có người mất.

“Người mất trong đợt mưa lũ vừa qua chủ yếu là những người già neo đơn, người có tiền sử bệnh tật, ốm đau. Thực tế, số người bị thiệt mạng không nhiều như tin đồn trên mạng xã hội. Hiện tại, số quan tài vận chuyển xuống dưới đó đang dư rất nhiều, nhóm đã gửi ở các chùa để sau này gia đình nào khó khăn có người mất thì hỗ trợ”, anh Trường chia sẻ.

Về việc vì sao phải vận chuyển quan tài từ trên Buôn Ma Thuột và TPHCM về trong đợt này, anh Trường cho hay dưới Phú Yên (cũ) cũng có nhiều nơi đóng và bán quan tài. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa lũ nên các cơ sở đó không hoạt động được. Do đó, nhóm mới phải cứu trợ từ trên vùng cao và từ nơi khác về.