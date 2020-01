Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Việt Nam vô địch SEA Games rồi, đừng đòi hỏi giải nào cũng tốt"

U23 Việt Nam vừa phải rời VCK U23 châu Á 2020 theo cách cực kì đáng buồn. Vẫn biết dù kết quả trước Triều Tiên thế nào, chúng ta vẫn bị loại vì UAE hòa Jordan 1-1. Nhưng thất bại 1-2 trước Triều Tiên, kèm theo đó là sai lầm đáng tiếc của Bùi Tiến Dũng, của Bảo Toàn hay thẻ đỏ cho Đình Trọng là không hề dễ chịu.

Việt Nam dồn sức vô địch SEA Games, ảnh hưởng lớn tới VCK U23 châu Á

Phân tích về nguyên nhân thất bại, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: "Tôi nghĩ chúng ta không có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu này. Sau chiến thắng ở SEA Games, lực lượng của ta không còn đảm bảo chất lượng như thế nữa.

Thứ hai, dàn cầu thủ này cũng nỗ lực hết mình rồi nhưng không có sự đồng đều, không có nhiều tài năng như lớp 2018. Thứ ba, các đối thủ cũng nghiên cứu chúng ta kĩ hơn rồi. Chúng ta phải chấp nhận thực tế, lớp cầu thủ này của chúng ta có khả năng đến thế thôi. Đây là thực lực chính thức của chúng ta ở sân chơi U23 châu Á 2020".

Việt Nam đánh đổi việc chuẩn bị kĩ càng cho VCK U23 châu Á 2020 để giành tấm HCV SEA Games 2019.

Nói sâu hơn về chuyện SEA Games ảnh hưởng tới VCK U23 châu Á 2020, cựu danh thủ Thể Công tiếp:

"Chúng ta đã tập trung quá vào SEA Games. Đừng có nghĩ mục tiêu nào cũng mỹ mãn được. Vì SEA Games dẫn tới giải này nhiều người lần đầu mới đá, ví dụ Bảo Toàn này… thời gian gấp gáp như vậy, không có điều kiện rèn luyện... ta có ít nhân tài cũng một phần vì SEA Games.

Ví dụ Thái Lan họ không dùng 2 cầu thủ quá tuổi ở SEA Games nên thất bại, nhưng giải này họ lại tốt. Chúng ta tập trung 1 trong 2 mục tiêu thôi, không thể nào tập trung song song cả 2 và muốn đạt được cả 2. Thái Lan có thành công ở giải này thì đương nhiên họ phải chấp nhận bỏ SEA Games. Chúng ta ngược lại thì cũng hợp lý thôi.

Chuyện dồn cho SEA Games thì đã nằm trong chiến lược, tính toán rồi. Chúng ta giao nhiệm vụ cho ông Park, bằng mọi giá vô địch SEA Games thì đương nhiên phải ảnh hưởng giải này rồi. Nói ra ai nghe cũng phải chịu. Tập trung thêm 2 cầu thủ lớn tuổi cho SEA Games thì mất 2 chỗ cho cầu thủ trẻ rèn luyện. Nên ở giải này ta thiếu hụt nhân tài là phải. Ta phải chấp nhận đội hình này thôi".

Sai lầm tai hại của Bùi Tiến Dũng. Ở SEA Games, Dũng cũng để lọt lưới ở tình huống tương tự, nhưng khi đó là do anh quyết định bắt bóng. Lần này, Dũng quyết định đẩy bóng là chính xác, song lại đấm trượt tâm bóng.

Bùi Tiến Dũng có vấn đề lớn về kĩ thuật, sẽ bị ám ảnh sâu sắc và chúng ta cần động viên cậu ấy

Về sai lầm "chết người" của Bùi Tiến Dũng, dẫn tới việc Việt Nam bị gỡ hòa ở phút 27, ông Hải phân tích:

"Vị trí thủ môn, một lần nữa chúng ta thấy rất quan trọng. Cầu thủ phía trên đá trượt bóng còn sửa được, thủ môn sai thì "chết" luôn. Trong tình huống hôm nay, Tiến Dũng có tư thế rất đàng hoàng, không có vấn đề tâm lý từ SEA Games đâu. Nhưng vấn đề ở đây thuộc về kĩ thuật.

Kĩ thuật của Tiến Dũng như vậy là không ổn chút nào, rất nguy hiểm. Kĩ thuật xử lý bóng bổng của Dũng không tốt. Bàn thua này sẽ tạo nên ám ảnh tâm lý xấu, rất rất xấu cho Dũng. Các HLV có lẽ cũng khó chấp nhận, tin tưởng Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng thủng lưới bàn thứ 2 ở giải khi phải đối mặt cầu thủ số 7 của Triều Tiên trên chấm 11m.

Tôi nghĩ nếu chúng ta không thua bàn ấy thì khả năng thắng rất lớn, thậm chí ghi thêm bàn thắng vì thế trận, khí thế của ta đều đang tốt.

Nhưng chúng ta nhìn thấy ở giải này, 2 trận trước Dũng bắt tuyệt vời. Sai lầm ở trận này cũng chỉ là một lần duy nhất. Vì thế chúng ta hãy có những lời động viên Dũng đi. Có lẽ Dũng cần trau dồi hơn nữa khả năng kỹ thuật, phản xạ của mình. Còn nếu ta chê trách, dè bỉu thì sẽ mất 1 tài năng.

Tôi rất thông cảm. Vì pha bóng đó không có sức ép nào cả. Chúng ta đang thắng, đang có khí thế, chơi rất tốt, không vấn đề gì cả nhưng lại thua 1 tình huống như vậy. Nó chỉ thuộc về kĩ thuật, cần trau dồi điêu luyện, thận trọng hơn thôi".

Nhưng trước đó, khi đối đầu UAE và Jordan, Dũng cũng bắt rất tốt. Ở trận này, ngoài tình huống sai lầm, Dũng cũng chơi không tệ.

HLV Park Hang-seo vẫn rất giỏi nhưng lực bất tòng tâm

Nhận xét về những gì HLV Park Hang-seo đã thể hiện ở giải này, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng HLV người Hàn Quốc vẫn giữ nguyên đẳng cấp, nhưng lại bất lực gì thiếu quân chất lượng.

"Giải này ông Park rõ ràng rất muốn làm được điều gì đó tốt đẹp nhưng lực bất tòng tâm. Tài năng của ông ấy ai cũng phải công nhận. Nhưng ông ấy cần con người, có bột mới gột nên hồ.

Việc ông ấy không làm sao xoay sở, đưa cầu thủ mới vào, như Trọng Hùng, Bảo Toàn… đều thất bại là vì thời gian không cho phép. Ông ấy không kịp rèn luyện các cầu thủ. Hôm nay ta thua chủ yếu vì lỗi cá nhân thôi".

HLV Park Hang-seo thiếu "bột" để gột nên "hồ".

Ông Hải nói thêm về hàng công của U23 Việt Nam, khiến chúng ta chỉ có được 1 bàn duy nhất sau 3 trận:

"Trận gặp Triều Tiên, trước một đối thủ chúng ta phải dâng lên mà chất lượng cầu thủ lại không tốt, chúng ta nhìn thấy thực tại, vấn đề lớn là chúng ta tấn công không tốt. Lúc thì Tiến Linh được, lúc thì Đức Chinh được. Nhưng nhìn chung hiệu suất tấn công không tốt, các mảng miếng tấn công cũng thiếu chính xác, nhạy bén".

Hàng công của U23 Việt Nam chơi không tốt, chỉ có duy nhất 1 bàn thắng.

Dù vậy, ông Hải vẫn cho rằng đội ngoài các ngôi sao đã lên ĐTQG, còn nhiều tài năng khác đáng chú ý: "Trong giải này thì tôi cũng thấy có 1 vài cầu thủ tốt, như Đức Chiến này, Hồ Tấn Tài này, ở phía trên thì có Hoàng Đức quá tốt rồi".

Hoàng Đức là một trong những cầu thủ chơi hay nhất đội.

UAE và Jordan đã chơi sòng phằng chứ không chủ đích "bắt tay nhau"



Ở trận đấu giữa UAE vs Jordan, hai đội đã kết thúc hòa 1-1 để "dắt tay nhau" loại Việt Nam, cùng vào Tứ kết. Nhưng nhìn cách Jordan chơi máu lửa, khiến số 9 Ali Saleh của UAE phải rời sân vì chấn thương ngay phút thứ 31, hay 2 cầu thủ UAE khác phải đau đớn nằm sân (một người phải nằm cáng ra ngoài), ông Hải cho rằng đôi bên đã vào cuộc với tâm thế sòng phẳng.

"Trong 1 trận như thế này thì cả UAE và Jordan cần tính toán, đừng có thua là đầu. Sau đó là đừng để xảy ra chấn thương. Sau đó họ mới tính đến việc đầu bảng để tránh Hàn Quốc.

Jordan chơi như thế là rất quyết liệt, đôi bên chơi sòng phẳng. Vì UAE có số 9 chấn thương cũng rất căng. Trận như thế này, ai cũng muốn tránh Hàn Quốc và đảm bảo lực lượng. Nhưng cuối trận khi Jordan gỡ hòa, chỉ còn 10 phút thì hai đội họ sẽ phải tính khác đi".

Hàn Quốc dễ vô địch

Cặp Tứ kết giữa 4 đội bảng C, D sẽ là Hàn Quốc vs Jordan, UAE vs Uzbekistan. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra dự đoán:

"Ở giải này, Uzbekistan không bằng giải trước. UAE vẫn có gì đó sắc sảo hơn. Tôi nghĩ UAE có khả năng thắng cao hơn. Trận còn lại, chiến thắng nghiêng về Hàn Quốc nhưng liệu có thắng cách biệt không thì khó nói. Tôi nghĩ cơ hội vào Chung kết cho Hàn Quốc rất rộng. Họ có khả năng đoạt chức vô địch".