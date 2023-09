Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: U23 Việt Nam thắng may, đá thế này khó đi xa ở VCK châu Á!

Tối 9/9, U23 Việt Nam có trận đấu với U23 Yemen ở lượt thứ hai, bảng C, vòng loại U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu sớm được dự báo sẽ khó khăn cho U23 Việt Nam. Nhưng hẳn ít ai ngờ, thầy trò HLV Troussier lại khó khăn tới vậy.

Ở hiệp một, chính U23 Yemen mới là bên có những cơ hội "ăn bàn" sáng sủa hơn. Và U23 Việt Nam phải chờ tới phút 84 mới vượt lên dẫn trước được nhờ pha đánh đầu của cầu thủ mới vào sân, Vĩ Hào. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Nhận xét về trận này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: "Hôm nay U23 Yemen chơi không kém gì chúng ta dù thứ hạng trên BXH FIFA thì thua xa. Trận trước họ chơi với U23 Singapore, thắng 3-0 nhưng tôi thấy chưa thật sự tốt lắm. Vì thế, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ thắng dễ U23 Yemen cơ.

Nhưng hôm nay chúng ta đá rất vất vả. Phải tới phút 85, chúng ta mới ghi được bàn thắng. Trong hiệp một, chúng ta chơi bế tắc, không tốt, phối hợp chiến thuật chưa ổn, không tạo được cơ hội ghi bàn dù khả năng cầm bóng hơn đối thủ. Vấn đề là các mảng miếng tấn công của ta không rõ nét. Ở hiệp một, chính đội bạn còn có nhiều cơ hội tốt hơn chúng ta. Nếu chúng ta cứ chơi thế này thì rất khó đi xa khi lọt vào VCK U23 châu Á 2024".

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Yemen (Ảnh: Tú Anh).

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, vấn đề mấu chốt nằm ở lực lượng của U23 Việt Nam chưa thật sự tốt, các cầu thủ chưa thi đấu ăn ý, chưa thực hiện được ý đồ chiến thuật của HLV Troussier.

"Tôi nghĩ đội hình ra sân, lực lượng của chúng ta có vấn đề. HLV Troussier từng nói đã chuẩn bị 6 tháng nay, xem xét khoảng 70 cầu thủ. Ông ấy tỏ ra rất kĩ lưỡng trong việc chọn quân. Nhưng đôi khi, nhiều chưa hẳn đã là tốt.

Việc ông ấy chọn từ 70 cầu thủ nhưng hôm nay tại đội hình ra sân, nhiều cầu thủ chúng ta không nhớ tên, không quen lắm rồi không để lại ấn tượng nào. Phải chăng chúng ta đang quá quan tâm đến số lượng mà bỏ đi vấn đề chất lượng?

Một đội bóng mà tìm nhân sự từ 70 người thì cũng khó khăn đấy. Chúng ta đưa đội hình vào sân, tới khi ghi bàn, chơi rất lúng túng. Hàng công của U23 Việt Nam rất đáng lo ngại.

Nên hôm nay chúng ta chỉ trông chờ vào sự may mắn thôi. Và may là may mắn đã tới ở những phút cuối cùng. HLV Troussier thay Bùi Vỹ Hào vào, đấy cũng không phải cầu thủ chơi tốt mà chỉ là sự thay thế cuối cùng. Nên cậu ấy ghi bàn là rất may mắn.

Trận này chúng ta dù đạt được kết quả mong muốn là 3 điểm để đứng đầu bảng, khả năng rất cao vào VCK rồi. Nhưng chơi bế tắc cả hiệp một, không sáng sủa lắm trong hiệp hai thì chưa tốt".

Bàn thắng muộn của U23 Việt Nam có nhiều dấu ấn may mắn (Ảnh: Linh Đan).

Vì luật của vòng loại tính kết quả đối đầu giữa các đội bằng điểm trước hiệu số bàn thắng nên hiện U23 Việt Nam đã sớm giành vé vào VCK. Trận cuối của chúng ta với U23 Singapore chỉ mang tính thủ tục. Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng U23 Việt Nam sẽ chiến thắng trận này ngay cả khi chơi chưa thật sự tốt.

Vấn đề là cựu danh thủ Thể Công tiếp tục nhận định rằng, chẳng những lực lượng trong tay HLV Troussia chưa tốt mà HLV người Pháp sử dụng nhân sự cũng không thật sự hợp lý:

"Chúng ta đá với Singapore thì cũng không đáng lo lắm đâu. Chúng ta đã thắng Yemen rồi thì trận tới dù vẫn chơi chưa tốt nhưng cũng đủ thắng Singapore, giành trọn vẹn 3 điểm. Chúng ta đá với Singapore là không chấp nhận hòa. Khả năng thắng của ta phải 90% - 99% rồi, tỷ số có thể là cách biệt ít nhất 2 bàn.

Nhưng chúng ta đá thế này thì có rất nhiều vấn đề. Lực lượng chung của đội chưa ổn. Mà việc HLV Troussier sử dụng cầu thủ đá chính, đá phụ tôi cảm thấy cũng chưa ổn.

Khuất Văn Khang cũng phải dự bị. Hồ Văn Cường trận trước đá tốt cũng phải dự bị. Rồi Lê Văn Đô bị thay ra. Nhiều cầu thủ khác chơi tốt cũng phải rời sân trước. Trong việc sử dụng nhân sự, tôi cảm thấy chưa ổn lắm.

Có cảm giác, HLV Troussier chưa chọn được đội hình ăn ý nhất, thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của ông ấy. Đội U23 này tôi cảm giác vận hành còn chưa tốt bằng đội U23 của HLV Hoàng Anh Tuấn".

HLV Troussier sẽ còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn U23 Việt Nam tiến xa tại VCK U23 châu Á 2024 (Ảnh: Linh Đan).

Thời gian qua, bóng đá Việt Nam triệu tập song song 2 đội U23. Lứa cầu thủ trong tay HLV Troussier, về mặt lý thuyết, là chọn ra từ những cầu thủ U23 tốt nhất. Còn lứa cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn được chọn từ các cầu thủ trẻ hơn, có U17, U18, U20…

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đấu trận cuối với U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/9 tới.