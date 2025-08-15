Chuyên gia ước tính số lượng xe tăng T-72 còn lại

.t1 { text-align: justify; }

Nhà máy Uralvagonzavod (UVZ) của Nga đã bắt đầu chuyển sang phục chế xe tăng T-72A lỗi thời. Thông tin này được ông Alexander Kovalenko - một blogger người Ukraine, chuyên gia quân sự và chính trị cho biết, nhà phân tích này đã trình bày quan điểm cá nhân và đánh giá về số lượng xe tăng T-72 còn lại ở Nga.

Ông Kovalenko lưu ý rằng một số lượng lớn xe tăng T-72A hiện đang được gửi đến "sân sau" của UVZ. Hơn nữa, hiện đã có hơn 100 chiếc thuộc phiên bản này đang chờ được phục chế và hiện đại hóa.

Chuyên gia người Ukraine lưu ý rằng UVZ đã tích cực phục chế và hiện đại hóa xe tăng T-72B và T-90A/S kể từ năm 2022, trong khi các bản sửa đổi trước đó đã bị bỏ qua. Giờ đây UVZ đã tiếp nhận T-72A, và điều này không có gì lạ.

"Xe tăng T-72B và T-90A được lưu trữ tại các căn cứ dự trữ thiết giáp trọng yếu của Nga đã gần hết", nhà phân tích đưa ra đánh giá.

Nga đang phải gọi tái ngũ số lượng lớn xe tăng T-72A lạc hậu.

Theo chuyên gia này, trước thời điểm nổ ra chiến sự, hơn 1.500 xe tăng T-72B được lưu giữ tại căn cứ chính. Hiện tại, số chiến xa loại này được cho là chỉ còn chưa đến 300 chiếc, và không phải tất cả đều có thể được phục chế.

"Đối với T-90A/S, cả hai phiên bản cải tiến này đều đã được đưa ra khỏi kho từ lâu và hiện nay Uralvagonzavod chỉ cung cấp cho quân đội những chiếc T-90M mới được lắp ráp hoàn toàn từ đầu", ông Kovalenko chỉ ra.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng sản lượng T-90M hiện tại trung bình ở mức một đại đội rưỡi xe tăng mỗi tháng (khoảng 20 chiếc), như vậy là "không đủ" để tiến hành các hoạt động quân sự tại Ukraine, tức là UVZ không sản xuất đủ số lượng cần thiết theo yêu cầu từ mặt trận.

Đây là lý do tại sao việc tái biên chế T-72A đã được chú trọng, trong đó có khoảng 600 chiếc phù hợp để sửa chữa tại các Trung tâm Phục hồi Xe tăng Chiến thuật (CBRT) của Quân đội Nga.

"Trung đoàn xe tăng trung tâm số 349 là đơn vị có số lượng T-72A và T-64 lớn nhất còn được lưu trữ tại Liên bang Nga - khoảng 800 chiến xa T-72A và T-64 đang trong tình trạng niêm cất", nhà phân tích kết luận.