Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam mới đang lo sợ khi gặp Malaysia”

Cựu tiền đạo tuyển Malaysia, Safee Sali khẳng định rằng đội nhà cần tập trung hoàn toàn vào lối chơi của chính mình khi đối đầu với Việt Nam thay vì chịu ảnh hưởng hoặc tác động tâm lý từ những thông tin bên lề.

Cũng theo Safee, các cầu thủ Malaysia không cần quá lo lắng về sức mạnh của đối thủ vì ông tin rằng chính đội tuyển Việt Nam mới là đội thực sự lo ngại hơn về việc đối đầu với Malaysia.

“Họ (tuyển Việt Nam) chắc chắn đang lo lắng trước Malaysia và họ phải nghĩ cách để ngăn chặn đội tuyển quốc gia của chúng ta. Nhưng đối với tôi, trong đội tuyển quốc gia, chúng ta chỉ phải tập trung vào đội của mình." – cựu tuyển thủ Safee Sali phát biểu với báo giới.

Ông Safee Sali còn tin rằng đội tuyển Malaysia hiện nay có trình độ thi đấu đủ sức gây áp lực lên bất kỳ đối thủ nào trong khu vực. Theo ông, trình độ thi đấu mà Harimau Malaya thể hiện lúc này đủ để khiến tuyển Việt Nam phải nghiên cứu rất kỹ hòng tìm cách đối phó.

“Bất kể điều gì xảy ra ngoài kia, kể cả việc Việt Nam hay Indonesia đưa ra những lời phàn nàn khác nhau, tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng.

"Giờ đây chúng ta đã có một tiêu chuẩn khiến họ lo ngại. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì đà này và tập trung vào thế mạnh của chính mình," ông nói.

Safee Sali cho rằng tuyển Việt Nam mới phải lo lắng trước trận lượt về.

Trận lượt về giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra ngày 31/3 tới. Mới đây, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã phải nhận những thông báo phán quyết bất lợi từ Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan tới vụ lùm xùm nhập tịch. Tuy nhiên cho đến nay, AFC chưa ra thông báo về việc có xử thua tuyển Malaysia ở 2 trận lượt đi gặp Việt Nam và Nepal hay không.

Trong trường hợp bị xử thua 2 trận, Malaysia sẽ không có cơ hội cạnh tranh vé vào VCK Asian Cup 2027 với tuyển Việt Nam bất chấp kết quả ở trận lượt về.